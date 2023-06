First Majestic Silver: réduction de valeur sur Jerritt Canyon

Le site de Jerritt Canyon va passer en mode maintenance. Il ne redémarrera que lorsque de nouveaux minerais auront été identifiés, et seront disponibles en quantités suffisantes pour faire tourner l’usine de traitement. Il faut dire que le coût de production était devenu inacceptable.

L’annonce, le 20 mars, de la fermeture d’une durée indéterminée de la mine Jerritt Canyon (Nevada) a fait sursauter les investisseurs. Nous avions alors prédit une forte dépréciation de la valeur comptable du site, que les résultats trimestriels sont venus confirmer. La réduction de valeur s’élève à 125,3 millions de dollars (94 millions après avantages d’impôts), soit une perte nette de 100,7 millions, ou 0,37 dollar par action, entre janvier et mars. Hors dépréciation, la perte d’exploitation atteint 6,4 millions de dollars, contre un gain de 15,1 millions un an plus tôt.

Avec un peu plus de 16.000 onces troy d’or (1,38 million d’onces d’équivalent argent) extraites au 1er trimestre, Jerritt Canyon représente toujours 18% de la production du groupe. Mais le coût, de 3.055 dollars l’once, est inacceptable. L’usine de traitement, d’une capacité de 4.500 tonnes par jour, doit être utilisée aux deux tiers au moins pour générer des flux de trésorerie positifs, ce qui, pour des raisons techniques et autres, n’a jamais été le cas depuis l’achat de la mine, en 2021. Le stock de minerai restant (45.000 tonnes) va être traité au 2e trimestre, après quoi le site passera en mode maintenance. Il ne redémarrera que lorsque de nouveaux minerais auront été identifiés, et seront disponibles en quantités suffisantes pour faire tourner l’usine. Si la mise au repos de Jerritt s’explique d’un point de vue économique, la pilule est amère pour les actionnaires, dont l’émission qui avait accompagné l’achat avait considérablement dilué l’investissement. Le potentiel n’a pas disparu, mais la dépense sera beaucoup plus longue à amortir.

Le gel de la production bouleverse les pronostics également. Jerritt aurait dû produire cette année 119.000-133.000 onces d’or (10-11,2 millions d’équivalent argent). Les trois mines mexicaines du groupe produiront 23,2-25,9 millions d’onces d’équivalent argent, contre 31,3 millions en 2022 (Jerritt incluse, là). Dans l’ensemble, la production du 1er trimestre n’a pas démérité. A 7,62 millions d’onces d’équivalent argent, elle a augmenté de 6% en rythme annuel. Le coût total de production s’est établi à 20,9 dollars l’once, à peine plus que les 20,87 dollars payés en 2022. Jerritt exclue, il n’est que de 15,38 dollars.

Plus importante que jamais (43% du chiffre d’affaires), San Dimas affiche également le coût de production le plus bas du groupe (14,67 dollars). Elle est suivie de Santa Elena (28%), dont le coût (15,18 dollars) est lui aussi inférieur à la moyenne. Ermitaño a atteint sa vitesse de croisière et contribuera à la réduction des coûts. Le groupe a clos le trimestre sur un flux de trésorerie disponible de -26,7 millions et une trésorerie de 104,8 millions. A cela s’ajoutent 131,1 millions bloqués par le Mexique au titre de garantie dans le cadre d’un litige fiscal. First Majestic verse un dividende de 0,0057 dollar par trimestre, soit un tout symbolique rendement de 0,4%. Un mandat l’autorise à racheter 5 millions de ses propres actions, mais il n’en a pas fait usage au 1er trimestre.

Conclusion

Une série de problèmes empêchent First Majestic de profiter de la hausse du prix de l’argent. Avec une valeur de l’entreprise (EV) de moins de 2 milliards de dollars et 136,8 millions d’onces de réserves prouvées, l’action est bon marché. Dans l’immédiat, le sentiment négatif pourrait la contraindre à rester à la traîne du secteur mais dans une perspective un peu plus longue, cette faible valorisation est une opportunité. Le risque est toutefois supérieur à la moyenne.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 5,7 dollars

Ticker: AG US

Code ISIN: CA32076V1031

Marché: NYSE

Capit. boursière: 1,6 milliard USD

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -28%

Perf. cours depuis le 01/01: -32%

Rendement du dividende: 0,4%