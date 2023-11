First Majestic Silver: nouvelle déception

L’action est tombée à son plus bas depuis début 2016 après la publication des chiffres du troisième trimestre; une fois de plus, les trimestriels ont déçu.

De 6,28 millions d’onces troy d’équivalent argent (2,46 millions d’onces troy d’argent et 46.700 onces troy d’or), la production de First Majestic Silver (FMS) est comparable à celle du 2e trimestre, mais a reculé de 28% en glissement annuel. En cause, principalement: la mise à l’arrêt de la mine Jerritt Canyon, au Nevada, depuis le printemps. La capacité de l’usine de traitement n’y était pas suffisamment exploitée (et parce qu’elle est mal située, FMS ne peut y traiter les minerais d’autres sociétés), les coûts fixes y étaient trop élevés et la production n’était plus rentable. Pour l’heure, rien n’indique que le complexe sera rouvert.

Au Mexique, les coûts enflent en raison de la hausse du peso, à son niveau le plus élevé depuis 7 ans, par rapport au dollar. Déjà à 24,95 dollars à peine au trimestre précédent, l’once d’or ne s’est vendue en moyenne qu’à 22,41 dollars au 3e trimestre. Heureusement, le coût de production s’est lui aussi contracté d’un trimestre à l’autre, de 21,52 à 19,74 dollars. FMS a vu son chiffre d’affaires (CA) consolidé chuter de 16% en un an, à 133,2 millions de dollars. La perte nette s’élève à 27,1 millions, ou 0,09 dollar par action. D’autres mines encore que Jerritt Canyon ont déçu. A San Dimas, qui assure 48% du CA du groupe, la baisse des teneurs en or et en argent a été partiellement compensée par l’augmentation du volume de minerais traités, mais la production d’argent a reculé de 8% et celle d’or, de 13%. A La Encantada (9% du CA), la production a chuté de 29% en raison de problèmes d’approvisionnement en eau. Santa Elena (43% du CA) sort du lot. Davantage de minerais y ont été traités, avec des teneurs plus élevées, si bien que la production d’or a progressé de 6% et celle d’argent, de 13%.

FMS a confirmé ses perspectives de production pour l’exercice (entre 26,2 et 27,8 millions d’onces troy d’équivalent argent); sur les trois premiers trimestres, 20,2 millions d’onces troy ont déjà été extraites. Le coût total de production se situera entre 19,37 et 20,15 dollars par once troy. Au vu du prix actuel de l’argent, les marges demeurent donc très faibles. Mais grâce à son émission d’actions du début de l’année, FMS affiche toujours un bilan sain. Les actionnaires, hélas, voient leurs parts s’éroder. Au cours des quatre dernières années, le nombre d’actions en circulation a augmenté de près de 40%.

A l’issue du 3e trimestre, la trésorerie s’élevait à 138,3 millions de dollars. La valeur des titres négociables en portefeuille était de 55,1 millions, mais elle fluctue beaucoup. FMS dispose également d’une ligne de crédit de 175 millions de dollars. Mais n’oublions pas le litige en cours avec le gouvernement mexicain, qui lui réclame plus de 500 millions de dollars d’impôts. Les dépenses d’investissement s’élèveront à 139 millions cette année, bien moins que l’année dernière (230 millions). Le dividende trimestriel a été ramené à 0,0046 dollar par action.

Conclusion

FMS n’est pour l’instant pas l’entreprise la plus performante de son secteur. Tant que Jerritt Canyon ne sera pas pleinement exploitée, le potentiel de croissance sera limité. Comme il est difficile d’anticiper l’évolution des flux de trésorerie, nous abaissons notre conseil, à conserver/attendre (rating 2C). Le portefeuille modèle, lui, se défait des titres FMS au profit, d’une part, d’une position plus importante dans Pan American Silver, qui a lui aussi vu ses chiffres sanctionnés, mais dont l’action nous semble plus susceptible de progresser, et d’autre part, dans les trackers sur l’argent iShares Silver Trust et Global X Silver Miners (lire à ce sujet cet article).