First Majestic Silver, favorite pour 2025

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente, depuis le 9 décembre, chaque jour une ou deux de ses 10 actions favorites pour l’année prochaine.

Ce producteur d’or et d’argent basé au Canada possède actuellement trois mines en exploitation, au Mexique. Il s’agit de San Dimas (argent et or dans la province de Durango), Santa Elena (argent et or à Sonora) et La Encantada (argent à Coahuila). Insuffisamment rentable, la mine d’or Jerritt Canyon, au Nevada, a été fermée en mars 2023, deux ans à peine après son achat. Depuis, le cours de l’or a nettement augmenté, mais First Majestic souhaite accroître encore ses réserves par l’exploration avant de rouvrir la mine – sans doute pas avant 2026.



Quel bilan tirer de 2024 ?

L’acquisition de Gatos Silver, transaction ultra médiatisée, devrait être bouclée début 2025 ; étant donné que la durée de vie résiduelle des trois mines au Mexique est relativement limitée et que Jerritt Canyon est hors service, First Majestic devait trouver un nouveau moteur de croissance. Gatos Silver a pour principal actif une participation de 70 % dans la mine Cerro Los Gatos (CLG), elle aussi située au Mexique (dans la province de Chihuahua).

Au troisième trimestre, le groupe a vu baisser sa production d’argent (de 20 %) et d’or (de 10 %) en glissement annuel. A San Dimas, pour l’heure sa plus grande mine en termes de production, moins de minerais ont été traités et les teneurs ont diminué. First Majestic vendra, en vertu de leur accord de streaming, un quart de la production d’or de San Dimas à Wheaton Precious Metals à 640 dollars l’once troy, ce qui réduit l’incidence positive de la hausse du prix de l’or. First Majestic table sur une production de 22 millions d’onces troy d’équivalent argent à un coût total de production (AISC) de 20,75 dollars l’once, en 2024.

CLG livrera, outre de l’argent, du plomb, du zinc et de l’or en tant que sous-produits. L’année dernière, elle a produit 14,3 millions d’onces troy d’équivalent argent à un AISC de 15 dollars. Gatos Silver est dépourvu de dettes et affiche un bilan sain. First Majestic a déboursé pour l’acquérir 970 millions de dollars en actions. Ensemble, les acquisitions de Jerritt Canyon et de Los Gatos ont conduit à la multiplication par plus de deux du nombre d’actions en circulation, alors que la production est en recul. C’est pourquoi l’action n’a pas brillé.



Qu’attendre de 2025 ?

La capacité de traitement de CLG sera portée à 4.000 tonnes par jour. Cela permettra d’augmenter sa production à environ 16 millions d’onces troy d’équivalent argent (dont 70 % pour First Majestic) et de réduire le coût AISC à 14 dollars. Le groupe verrait alors sa production globale passer à 30-32 millions d’onces troy et l’AISC tomber à 18-20 dollars, en 2025. CLG contribuera d’emblée au flux de trésorerie et, compte tenu des cours actuels de l’or et de l’argent et de la structure de coûts prévue, le flux disponible devrait atteindre 220 millions de dollars. Par conséquent, First Majestic ne devrait plus avoir de dette nette d’ici à la fin de 2025.



Pourquoi est-ce un favori ?

Avec CLG, First Majestic accroît son exposition à l’argent. Le groupe mise donc sur la poursuite de la hausse du prix du métal précieux – pour l’heure le moins cher de tous. Il s’est déjà apprécié en 2024, mais est en retard sur l’or et encore loin de son sommet historique. La hausse attendue de ses flux de trésorerie devrait permettre au groupe de regagner la confiance des investisseurs.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 6,34 dollars

Ticker : AG US

Code ISIN : CA32076V1031

Marché : NYSE

Capit. boursière : 1,8 milliard USD

C/B 2024 : –

C/B attendu 2025 : 27

Perf. cours sur 12 mois : -1 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +3 %

Rendement du dividende : 0,3 %