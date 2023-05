Euronav en quête d’un nouveau capitaine

Hugo De Stoop a quitté Euronav. Par ailleurs, l’entreprise maritime a renoué avec les bénéfices et les perspectives, pour le deuxième trimestre de cette année, sont excellentes.

Hugo De Stoop n’est plus à la tête d’Euronav. Moteur du projet de fusion avec Frontline, il n’avait pas apprécié que ce grand actionnaire fasse machine arrière. L’idée était de surcroît contraire à la volonté de la famille Saverys (CMB), qui avait d’ailleurs acquis en 2022 une participation de 25% dans le but d’y faire barrière. C’est Lieve Logghe, la CFO, qui assure l’intérim.

Alors que le 1er semestre de 2022 s’était caractérisé par des pertes nettes, le 3e trimestre s’était soldé par un bénéfice (16,4 millions), le premier depuis 2020. Au 4e trimestre, le bénéfice net a atteint 234,7 millions de dollars, et le 1er trimestre de 2023 s’est révélé meilleur que prévu. Le prix de location des Very Large Crude Carriers (VLCC), de 51.400 dollars par jour en moyenne (13.750 dollars au 1er trimestre de 2022), et les 70.600 dollars (!) demandés pour les Suezmax (15.500 dollars), ont fait passer le chiffre d’affaires de 114,4 millions à 340 millions de dollars. Le bénéfice net s’est établi à 175 millions (0,87 dollar par action).

Les perspectives pour le 2e trimestre sont excellentes: 62% de la capacité des VLCC est vendue au prix de 67.000 dollars, et 51% de celle des Suezmax, à 62.000 dollars. Le 13 juin, Euronav versera au titre de l’exercice 2022 le dividende final, presque entièrement immunisé, de 1,1 dollar par action, auquel succédera le 20 juin 0,70 dollar brut pour le 1er trimestre, soit un rendement net combiné de plus de 9%.

Conclusion

Après la flambée de l’an passé, l’action évolue dans des eaux plus calmes. Le départ d’Hugo De Stoop pourrait être un premier pas vers la conclusion d’un accord entre CMB et Frontline, qui peinent à s’entendre sur la stratégie à suivre. Bien que nous restions très optimistes à l’égard du marché des pétroliers pour les prochaines années, nous maintenons pour l’heure notre conseil.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 15,42 euros

Ticker: EURN BB

Code ISIN: BE0003816338

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 3,39 milliards EUR

C/B 2022: 17

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: +37%

Perf. cours depuis le 01/01: -8%

Rendement du dividende: 7,3%