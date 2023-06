Etiage en vue pour Just Eat Takeaway.com?

Ses liquidités sont abondantes, sa rentabilité est appelée à progresser et sa valorisation est bien inférieure à celle de ses concurrents. Pour notre part, nous trouvons l’action appétissante.

L’action Just Eat Takeaway.com (JET) a été l’un des chouchous des investisseurs jusqu’à l’automne 2020, si bien qu’elle avait battu l’indice phare de la Bourse néerlandaise, l’AEX. Entre la mi-2018 et octobre 2020, son cours a en effet progressé de 110%. Mais elle a ensuite connu une réelle descente aux enfers, abandonnant 75% sur cinq ans, alors que l’AEX gagnait 35%. Par rapport au sommet d’octobre 2020, sa capitalisation boursière a fondu de 85% .

Cet effondrement, à nos yeux exagéré, tient principalement à deux acquisitions que le groupe a réalisées: le britannique Just Eat, pour 7 milliards d’euros, en 2020, et l’américain Grubhub, pour la même somme, en 2021. En l’espace de moins de deux ans, JET a connu une croissance phénoménale qui s’est hélas faite au détriment de la rentabilité et des flux de trésorerie.

Au Royaume-Uni, le groupe a beaucoup investi pour attirer de nouveaux restaurants sur sa plateforme et lancer l’activité de livraison; ses efforts ont été porteurs, puisque la filiale britannique enregistre, depuis plusieurs trimestres déjà, la plus forte croissance du groupe. La stratégie de JET, qui consiste à devenir le numéro un sur tous ses marchés, a été plus difficile à mettre en œuvre aux Etats-Unis, où Grubhub n’occupait que la troisième place. Les énormes investissements requis ont échaudé les investisseurs. Début 2022, la direction a implicitement admis que Grubhub avait été acquise pour un prix trop élevé et serait sans doute cédée, pour un milliard d’euros à peine. La filiale américaine avait déjà été dépréciée de trois milliards de dollars l’année précédente.

Depuis 2020, JET estime que dominer le marché est plus important qu’accroître sa rentabilité. Jitse Groen, l’emblématique CEO, espère tirer les fruits de cette stratégie et table sur un cash-flow opérationnel (Ebitda) positif en 2023. Le cash-flow disponible devrait, lui, repasser dans le vert dès 2024. La direction entend encore doper la rentabilité en relevant les commissions sur les livraisons, en accroissant sa part de marché et en réalisant des économies de coûts. Elle a récemment annoncé que la masse salariale serait réduite de 15% aux Etats-Unis.

Les activités nord-européennes sont un modèle pour le reste du groupe. Cette région où il est très bien positionné est la plus rentable de JET. Il peut donc y investir dans l’élargissement de l’offre (livraison de repas, mais aussi de courses, etc.).

Sur le plan financier, tout va bien. Grâce à la vente de sa participation dans le brésilien iFood l’an dernier, le groupe dispose de plus de deux milliards d’euros de liquidités. Il affectera cette année 250 millions d’euros à des investissements dans sa croissance. L’an dernier, il a consommé 550 millions d’euros de trésorerie.

La rentabilité est appelée à progresser: JET a revu à la hausse ses prévisions d’Ebitda pour 2023, de 225 à 275 millions d’euros. Le groupe a par ailleurs lancé un programme de rachat de ses actions, qui portera sur 150 millions de titres cette année.

Conclusion

La rentabilité devrait continuer à s’améliorer et les liquidités ne manquent pas – le groupe en aurait encore plus, si la filiale Grubhub finissait par être cédée. En outre, la valorisation de JET est bien inférieure à celle de ses concurrents: le ratio cours/bénéfice est de 0,5, contre 1 pour Deliveroo et Delivery Hero et plus de 4 pour Doordash. JET s’échange à seulement 0,4 fois sa valeur comptable, ses concurrents, à plus de 2,5 fois la leur. L’action est digne d’achat à ses cours et valorisation actuels.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 13,32 euros

Ticker: TKWY NA

Code ISIN: NL0012015705

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 2,93 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -22%

Perf. cours depuis le 01/01: -32%

Rendement du dividende: –