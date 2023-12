Etiage atteint pour Atenor

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente cette semaine, à raison de deux par jour, ses 10 actions favorites pour 2024. Aujourd’hui, gros plan, pour commencer, sur le promoteur immobilier Atenor.

Initialement concentré sur les bureaux, Atenor s’est, au fil des années, recentré sur le marché résidentiel. Son portefeuille comprend aujourd’hui 34 projets dans 10 pays et 14 villes, représentant au total 1,2 million m² (contre 600.000 m² sur 18 projets en 2016). Le plan de croissance stratégique alors mis en place a éloigné le promoteur immobilier de son axe historique Bruxelles-Luxembourg (29 % du portefeuille fin 2020), au profit de l’Europe centrale et d’autres villes européennes (Paris, Düsseldorf, Lisbonne…). L’objectif était de générer un bénéfice brut de 160 millions d’euros entre 2022 et 2026 (soit quatre fois plus qu’entre 2013 et 2016). Toutefois, la crise sanitaire, puis l’inflation galopante et la hausse des taux sont venues mettre des bâtons dans les roues du groupe.

Quel bilan tirer de 2023 ?

Le cru 2023 a été particulièrement difficile. Malgré l’envolée des taux, la direction a maintenu la politique de dividende, et relevé ce dernier de 5 % (de 2,54 à 2,67 euros bruts par action). Mais le 17 mai, pour faire face à la « crise immobilière », Atenor a dû procéder à une augmentation de capital avec trois droits de préférence pour 13 actions proposées, à seulement 5 euros l’action. Il a fallu attendre la fin de l’automne pour que les 180 millions d’euros nécessaires soient levés. Entre-temps, le titre avait dévissé de 80 %.

Les semestriels ont confirmé la nécessité de cette opération : Atenor a enregistré une perte de 53,8 millions d’euros (7,99 euros par action). La dette financière nette a bondi à 895,6 millions d‘euros (867,5 millions fin 2022), pour une trésorerie de 24,0 millions d’euros seulement ; le bilan n’est donc pas du tout à l’équilibre. De toute évidence, Atenor n’aura d’autre choix que de supprimer le dividende pour l’exercice 2023.

Qu’attendre de 2024 ?

En 2024, la direction devra regagner la confiance des analystes et des investisseurs en montrant qu’elle sait vendre des projets et s’extraire du rouge. Ce faisant, elle leur prouvera que la valeur du groupe est, de fait, supérieure à sa valeur boursière actuelle. Depuis l’éclatement de la pandémie, Atenor n’a pas été en mesure de générer de solides bénéfices ; le télétravail généralisé n’a pas mis à l’arrêt les entreprises, ce qui a fait naître des doutes quant aux perspectives de l’immobilier de bureau. Les grandes entreprises réduisent leurs espaces, une tendance qui concerne en premier lieu les bureaux les plus spacieux et les bâtiments anciens. Or, Atenor mise depuis longtemps sur des espaces de bureaux modernes et peu gourmands en énergie. Cependant, la hausse des taux, notamment, rend les acheteurs de plus en plus frileux.

Pourquoi est-ce un favori ?

Nous estimons que grâce à l’impulsion donnée par la baisse des taux d‘intérêt à long terme, la plupart des valeurs immobilières vont se redresser, ou continuer à le faire, en 2024. Atenor n’a pas encore amorcé le mouvement, du fait de la crise particulière que le groupe a traversée l’an dernier. L’augmentation de capital à 5 euros par action en a fait chuter le cours vers ces 5 euros, bien loin de la valeur intrinsèque. Les moindres prémices d’une reprise, ou la réalisation de certains projets, devraient lui permettre d’amorcer un redressement. Nous attirons toutefois l’attention des investisseurs sur le risque supérieur à la moyenne de ce titre : le bilan d’Atenor inclut encore beaucoup de dettes. Néanmoins, son potentiel de hausse en 2024 est lui aussi supérieur à la moyenne.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 5,48 euros

Ticker : ATEB BB

Code ISIN : BE0003837540

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 217,0 millions EUR

C/B 2022 : –

C/B attendu 2023 : –

Perf. cours sur 12 mois : -81 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -80 %

Rendement du dividende : –