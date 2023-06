Equinox: en voie de rétablissement

Malgré sa récente chute, l’action a progressé de 39% depuis la fin de 2022 et est 30% moins chère que le reste du secteur. A acheter, en tenant compte toutefois de l’effet de levier supérieur à la moyenne.

Nous avions inclus le producteur d’or canadien Equinox dans notre top 10 pour 2023. L’action, trop dépréciée, trouverait selon nous son salut dans l’amélioration de la production et de la maîtrise des coûts, après une année 2022 décevante (532.319onces troy d’or produites; coût de 1.622 dollars l’once, ce qui est élevé). L’accélération observée au 4e trimestre s’est confirmée au 1er, traditionnellement le plus faible: la production a atteint 122.746 onces d’équivalent or (+4,5% en rythme annuel), contre 150.439 onces au 4e trimestre. Le coût de production s’est élevé à 1.658 dollars l’once, pour 1.577 dollars l’an dernier et 1.523 au 4e trimestre. Les objectifs annuels (555.000 – 625.000 onces d’or, à 1.575– 1.695 dollars l’once en moyenne) devraient donc être atteints.

Greenstone, dont la construction est entièrement financée, s’achèvera dans les délais et selon les budgets. La production devrait commencer au 1er semestre de 2024. A cette fin, Equinox a cédé ces derniers mois ses participations dans Solaris (en totalité) et dans i-80 Gold (en partie); il a vendu 25% environ de la production de l’année qui vient par le biais de contrats de couverture (1.900 dollars l’once au minimum), et levé plus de 200 millions grâce à un accord de streaming avec Sandbox et à la prévente de 79.310 onces d’or, à 2.170 dollars l’once (période: octobre 2024 – juillet 2026), ce qui lui évite les augmentations de capital à des cours bas.

Conclusion

Malgré sa récente chute, l’action a progressé de 39% depuis la fin de 2022. A 0,7 fois sa valeur d’actif net, elle est 30% moins chère que le reste du secteur. Les coûts de production élevés assurent un effet de levier supérieur à la moyenne (dans les deux sens, certes) sur l’évolution du prix de l’or. La production devrait afficher une croissance à périmètre constant de 71% (!) d’ici à 2025. Acheter.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 4,56 dollars

Ticker: EQX US

Code ISIN: CA29446Y3041

Marché: NYSE

Capit. boursière: 1,43 milliard USD

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -25%

Perf. cours depuis le 01/01: +39%

Rendement du dividende: –