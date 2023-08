Epatante croissance du flux de trésorerie disponible de SLB

Les chiffres du deuxième trimestre n’ont pas ébranlé notre conviction que le champion des services pétroliers SLB (Schlumberger a été rebaptisé SLB en 2022) a encore des années prometteuses devant lui. Même si le chiffre d’affaires a déçu le consensus.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires (CA) de SLB s’est élevé à 8,10 milliards de dollars. Le consensus espérait 8,23 milliards. C’est tout de même un CA supérieur de 5% à celui du trimestre précédent (7,74 milliards) et de 20% à celui d’un an plus tôt (6,77 milliards de dollars). Olivier Le Peuch, le CEO, s’est montré satisfait des résultats et surtout, que les activités internationales (Moyen-Orient et Asie) aient connu une croissance plus forte que les activités américaines.

Si SLB est le n°1 mondial de son secteur, c’est grâce à son leadership technologique (71 centres d’innovation dans le monde, situés pour la plupart aux Etats-Unis et en Europe) et à sa présence dans plus de 100 pays, un atout majeur par rapport à Halliburton, par exemple. Au deuxième trimestre, SLB a tiré de ses activités internationales 77,75% de son CA – chez ses concurrents, l’Amérique du Nord y contribue bien plus. En glissement annuel, la part des activités internationales dans le CA a augmenté de 21%, celle des activités américaines, de 14%; en rythme trimestriel, la hausse est respectivement de 5% et 3%.

A 1,962 milliard de dollars, le cash-flow d’exploitation ajusté (Ebitda) a légèrement dépassé le consensus (1,95 milliard). Il s’est accru de 10% en rythme trimestriel et d’un joli 28% en glissement annuel. La marge bénéficiaire (Ebit/CA) a elle aussi progressé, de 17,1% au deuxième trimestre de 2022 à 18,0% au premier trimestre de 2023 et à 19,5% au suivant. Par action, le bénéfice a augmenté de 14% en un trimestre, à 0,72 dollar, et d’un impressionnant 44% en un an (0,50 dollar, au deuxième trimestre de 2022). Il dépasse de peu les attentes (0,71 dollar); pour le trimestre en cours, le consensus vise 0,78 dollar (en mai, 0,81 dollar espéré). Pour l’exercice, les analystes visent en moyenne un bénéfice de 2,98 dollars par action (ils escomptaient 3,01 dollars il y a trois mois) et un CA de 32,9 milliards de dollars – ce serait le plus élevé depuis 2019. Il y a donc fort à parier que le record de CA (35,5 milliards de dollars en 2015) sera pulvérisé (prévision: 36,5 milliards) l’année prochaine. Le bénéfice par action devrait, lui, se hisser à 3,68 dollars, en 2024.

Mais voici à présent la meilleure nouvelle du rapport trimestriel: à 986 millions de dollars, le flux de trésorerie disponible a pour sa part très largement dépassé les attentes. Par conséquent, le dividende pourra être relevé. A l’été 2020 (en pleine crise sanitaire), il avait été divisé par quatre, à 0,125 dollar par action. Il y a quelques mois, les actionnaires ont reçu un dividende de 0,25 dollar. Ils ont été habitués à deux fois plus au cours de la décennie précédente, mais c’est déjà deux fois plus qu’il y a trois ans. Il passera sans doute à 0,40 dollar par action durant l’exercice 2024.

Conclusion

Porté par les limitations d’offre de l’Arabie Saoudite et de la Russie et par l’étonnante résistance des économies occidentales, le prix du pétrole a grimpé ces dernières semaines. Et dans son sillage, l’action Schlumberger. Toutefois, depuis que nous l’avons sacrée favorite pour le second semestre, sa valorisation est passée de 15,5 à 19,5 fois le bénéfice escompté pour 2023 et le rapport entre la valeur de l’actif économique (enterprise value) et l’Ebitda, de 10,5 à 12. D’où l’abaissement de notre conseil, d’autant plus que l’action est revenue à son plus haut de ces dernières années.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 58,34 dollars

Ticker: SLB US

Code ISIN: AN8068571086

Marché: NYSE

Capit. boursière: 82,91 milliards USD

C/B 2022: 22

C/B attendu 2023: 19,5

Perf. cours sur 12 mois: +63%

Perf. cours depuis le 01/01: +9%

Rendement du dividende: 1,7%