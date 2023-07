enCore Energy: démarrage imminent de sa production

L’action d’enCore Energy, qui se profile comme le deuxième producteur d’uranium le plus crédible aux Etats-Unis, est probablement à l’aube d’une nouvelle phase haussière.

enCore Energy Corp, qui entend devenir un producteur majeur d’uranium aux Etats-Unis grâce à la méthode de la récupération in situ (ISR), laquelle nécessite peu de capitaux, avance bien vers son objectif. La première étape cruciale sera le démarrage, au second semestre, de la production à Rosita, une installation de production ISR d’une capacité annuelle de 800.000 livres d’uranium (U3O8) située au Texas. En 2023, 200.000 livres d’U3O8 devraient en être extraites, mais l’équipe expérimentée qu’a constituée le fondateur d’enCore, William Sheriff, étudie déjà les possibilités d’expansion du projet.

Parallèlement, la société travaille au redémarrage d’Alta Mesa, également au Texas, rachetée à Energy Fuels pour 120 millions de dollars, et qui a produit près de 5 millions de livres d’U3O8 entre 2005 et 2013. Paul Goranson, le CEO d’enCore, qui fut jadis responsable de l’exploitation d’Alta Mesa, se montre très optimiste sur son potentiel. En avril, enCore a également acheté à Energy Fuels, pour 3,1 millions de dollars, la technologie Prompt Fission Neutron, laquelle permet d’obtenir des informations en temps réel sur les échantillons d’uranium prélevés, limitant le nombre de forages. Le lancement de la production y est prévu pour début 2024; sur l’année, cette dernière devrait atteindre 500.000 livres d’U3O8. En mai, enCore a indiqué qu’une nouvelle zone minéralisée avait été découverte. Le groupe dispose d’une troisième usine de traitement, à Kingsville Dome, au Texas. Au total, la capacité de production d’enCore atteint 3,6 millions de livres d’U3O8 par an.

Le prochain jalon sera le démarrage des projets ISR Dewey Burdock, dans le Dakota du Sud, et Gas Hills, dans le Wyoming, qui pourraient être mis en production en 2025 et 2026, respectivement; la capacité de production annuelle de chacun serait de 1 million de livres d’U3O8. Sur l’ensemble de ses installations, le groupe vise une production de 3 millions de livres d’U3O8 d’ici fin 2026 et de 5 millions d’ici fin 2028. enCore pourra pour cela s’appuyer sur plusieurs projets intéressants au Nouveau-Mexique, notamment Crownpoint et Husta Butte, qui pourraient produire, à partir de 2027, 2 millions de livres d’U3O8 par an.

En 2021 et 2022, quatre contrats de vente d’uranium ont été conclus pour la période 2023-2030. Une première livraison de 200.000 livres d’U3O8 a été effectuée en mai à partir des stocks constitués par enCore à des tarifs favorables en 2022; le prix n’a pas été communiqué. Depuis janvier, l’entreprise est également cotée à New York, et elle a fait son entrée dans l’indice Russel 3000 le 26 juin.

Son financement est pour l’heure limité et, pour disposer d’une marge suffisante jusqu’au démarrage de la production, enCore a récemment lancé un programme d’émission automatique de nouvelles actions (ATM) pour 70 millions de dollars américains au maximum. Le groupe se sépare aussi de ses projets non ISR. Il a récemment vendu un projet au Nouveau-Mexique à Anfield Energy pour 5 millions de dollars canadiens en espèces et 185 millions d’actions Anfield Energy.

Conclusion

Le démarrage de la production pourrait être l’amorce d’une nouvelle phase haussière pour l’action enCore Energy. Le repli qui a suivi l’envolée initiale, arrivée à son apogée en 2021, a pris fin en avril. Grâce à son équipe dirigeante très compétente, enCore Energy se profile comme le deuxième producteur d’uranium le plus crédible aux Etats-Unis, après Cameco. Nous sommes convaincus que le marché saura l’apprécier au cours des prochains trimestres et surtout, années.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 3,16 dollars canadiens

Ticker: EU CN

Code ISIN: CA29259W1068

Marché: Toronto

Capit. boursière: 452,9 millions CAD

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -10%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: –