Elia redevient un havre sûr

Le titre reste sensible à l’évolution des taux d’intérêt, mais les turbulences qui secouent actuellement le secteur bancaire menacent à plus ou moins brève échéance la croissance des économies occidentales. Il est donc fort probable que les investisseurs se mettent à nouveau en quête de valeurs refuges.

Peu d’actions défensives ont autant d’atouts que celle du Groupe Elia. Le gestionnaire du réseau à haute tension distribue un dividende qui suit au minimum l’évolution de l’inflation; son profil de risque est faible, car un cadre réglementaire protège ses bénéfices; il caresse en outre des perspectives favorables, puisqu’il compte investir massivement dans les réseaux à haute tension en Belgique et en Allemagne au cours des années qui viennent, or plus il investit, plus ses bénéfices sont élevés. Sa base d’actifs devrait s’élargir de 15% par an approximativement ces cinq prochaines années. Aucun investissement ne semble donc aussi sûr qu’Elia. Reste que le succès croissant remporté par cette valeur refuge en fait grimper le cours. Aux 160 euros ou presque atteints l’été dernier correspondaient un rendement bénéficiaire de 3% et un rendement en dividende de 1,1%, ce qui rendait l’action vulnérable aux hausses des investissements sans risque.

Tout a changé désormais. Cela fait plusieurs trimestres que les relèvements des taux longs pèsent sur le cours. Le titre a cédé 25% environ depuis le sommet atteint l’été dernier. Il offre actuellement un rendement sur les bénéfices de 4,5% et un rendement en dividende de 1,6%. C’est très peu par rapport aux 2,8% que propose l’obligation belge à 10 ans, mais le groupe peut promettre des accroissements réguliers des bénéfices et des dividendes. Le titre reste sensible à l’évolution des taux d’intérêt, mais les turbulences qui secouent actuellement le secteur bancaire menacent à plus ou moins brève échéance la croissance des économies occidentales, si elles ne les font pas carrément plonger en récession. Il est donc fort probable que les taux d’intérêt reculent et que les investisseurs se mettent à nouveau en quête de valeurs refuges.

Le bénéfice net a augmenté l’année dernière de 23,8%, pour atteindre 342 millions d’euros, soit 4,8 euros par action. Le gestionnaire du réseau à haute tension doit ce résultat à ses investissements en Belgique et en Allemagne, à l’accroissement de la rémunération réglementée en Belgique après l’augmentation de capital pratiquée l’an passé, et à l’importante contribution au bénéfice de Nemo Link, la liaison à haute tension non réglementée entre la Belgique et le Royaume-Uni. Le rendement des capitaux propres a dès lors grimpé à 7,51%.

Dans notre pays, le rendement des capitaux propres devrait tomber cette année à 5 ou 6%; en Allemagne, celui de la filiale 50Hertz devrait refluer pour ne plus atteindre que 8-10%, car un cadre réglementaire légèrement moins lucratif pourrait être promulgué pour 2024-2027. Au niveau du groupe, la direction table sur un rendement des capitaux propres compris entre 6% et 7%. Cette légère diminution sera compensée par l’augmentation constante de la base d’actifs réglementés, base qui pourrait être multipliée par deux d’ici à 2027. Pour la période 2023-2027, Elia a porté ses projets d’investissement à 16 milliards d’euros, dans le sillage des programmes européens de renforcement de l’indépendance énergétique et de la sécurité d’approvisionnement par le bais d’un déploiement accéléré des énergies renouvelables.

Conclusion

A 4,5%, son rendement bénéficiaire n’est certes pas mirobolant mais compte tenu des perspectives à long terme et de la probabilité accrue d’assister à un ralentissement de la croissance et à un recul des taux longs, les investisseurs pourraient redécouvrir la valeur refuge qu’est le Groupe Elia. Nous recommandons désormais d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 118 euros

Ticker: ELI:BB

Code ISIN: BE0003822393

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 8,7 milliards EUR

C/B 2022: 28

C/B attendu 2023: 24

Perf. cours sur 12 mois: -6%

Perf. cours depuis le 01/01: -11%

Rendement du dividende: 1,5%