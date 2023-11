Des bénéfices probablement voués à reculer chez ING

Les taux directeurs des banques centrales ont atteint un sommet, alors que les taux accordés sur l’épargne poursuivent leur ascension, au détriment de la marge d’intérêt nette. ING pourrait par ailleurs décider d’étoffer ses provisions.

ING a clos le troisième trimestre sur un bénéfice de 2 milliards d’euros, un chiffre plus de deux fois plus élevé qu’il y a un an, mais en recul de 8% sur trois mois. Sa marge d’intérêt nette souffrira sans doute l’an prochain, mais la valorisation en tient d’ores et déjà compte. Le tassement du bénéfice est dû au passage à 2,8 milliards d’euros (+6%) des charges d’exploitation, et à 183 millions d’euros (+87%) des réserves pour crédits douteux. Les revenus nets d’intérêts sont restés à peu près stables, à 4 milliards d’euros. Les revenus des commissions (-0,3%, à 909 millions) et les autres revenus (+2%, à 802 millions) n’ont pas beaucoup évolué non plus en trois mois. Les revenus totaux ont progressé de 1%, à 5,8 milliards d’euros.

Les revenus vont vraisemblablement se tasser en 2024. La Banque centrale européenne n’a eu de cesse cette année de relever ses taux directeurs; la rémunération de l’épargne n’a, elle, commencé à augmenter que bien plus tard, et bien plus lentement. La marge d’intérêt nette est passée de 128 à 157 points de base sur un an; dans l’intervalle, les taux directeurs ont atteint un sommet, alors que les taux accordés sur l’épargne poursuivent leur ascension, au détriment de la marge d’intérêt nette. La banque pourrait par ailleurs étoffer ses provisions, pour le cas où l’économie continuerait à ralentir.

Conclusion

Le bénéfice devrait selon toute vraisemblance atteindre 2 euros par action cette année, avant de retomber en direction de 1,80 euro en 2024, ce qui porte le ratio cours/bénéfice à 6,5. Un programme de rachat d’actions, d’un montant de 2,5 milliards d’euros, est annoncé; les 14,5% de fonds propres (objectif fixé par la banque même: 12,5%) permettent largement la dépense. En dépit du léger recul dont les bénéfices pourraient faire l’objet, nous continuons à recommander d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 12,27 euros

Ticker: INGA NA

Code ISIN: Euronext Amsterdam

Marché: NL0011821202

Capit. boursière: 44,42 milliards EUR

C/B 2022: 7

C/B attendu 2023: 6,5

Perf. cours sur 12 mois: +18%

Perf. cours depuis le 01/01: +8%

Rendement du dividende: 8,5%