Démarrage en force pour SilverCrest Metals

Las Chispas est une réussite, que l’expansion souterraine accentuera encore. Six mois à peine après le démarrage de la mine, la dette est de surcroît quasi intégralement remboursée. Impressionnant.

Le premier trimestre complet depuis le lancement de la production à Las Chispas (Mexique) est une réussite. Une moyenne de 1.160 tonnes de minerai, dont 40% sont issus des stocks (les stocks sont la variable d’ajustement qui permettra d’exploiter au maximum les capacités de l’usine de traitement jusqu’à ce que la mine atteigne sa vitesse de croisière), a été traitée par jour.

Las Chispas a produit sur le trimestre 14.200 onces troy d’or et 1,36 million d’onces troy d’argent, soit 2,45 millions d’onces d’équivalent argent, pour un chiffre d’affaires de 58 millions de dollars. Le coût de production n’a pas dépassé 11,45 dollars l’once d’équivalent argent; il va toutefois augmenter légèrement sous l’effet des dépenses d’investissement, concentrées sur le 2e semestre. Le bénéfice net s’est élevé à 27,2 millions de dollars, soit 0,18 dollar par action, pour 0,21 dollar sur l’ensemble de 2022!

La production du 2e trimestre devrait être assez similaire. Un chiffre proche de 10 millions d’onces d’équivalent argent sur l’année est une estimation prudente. Le flux de trésorerie disponible a atteint 19,3 millions de dollars (0,13 dollar par action); il devrait être de 80 – 100 millions sur l’exercice. Une mise à jour de l’étude de faisabilité, qui inclura de nouvelles estimations des réserves et un plan actualisé de la production souterraine, est annoncée pour juin. L’entreprise a jusqu’ici remboursé pour 45 millions de dollars de dette. Six mois à peine après le démarrage de la mine, le solde n’est donc plus que de 5 millions. Impressionnant.

Conclusion

SilverCrest dispose d’une ligne de crédit inutilisée de 70 millions de dollars. Las Chispas est une réussite, que l’expansion souterraine accentuera encore. Misant sur l’accélération de la production et la hausse escomptée des prix des métaux précieux, nous recommandons toujours d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 6,79 dollars

Ticker: SILV US

Code ISIN: CA8283631015

Marché: NYSE

Capit. boursière: 990 millions USD

C/B 2022: 32

C/B attendu 2023: 10

Perf. cours sur 12 mois: -1%

Perf. cours depuis le 01/01: +12,5%

Rendement du dividende: –