Croissance modeste et marges stables chez Ahold Delhaize

Le conflit au sein de Delhaize n’a pas de retombées majeures sur le groupe, dont la filiale belge ne représente que 5% du chiffre d’affaires. Compte tenu de la faiblesse de la rentabilité, ses conséquences sur les bénéfices sont moins marquées encore.

Si l’inflation pèse sur les marges d’Ahold Delhaize, qui ne peut répercuter toutes les hausses de coûts sur ses clients, la croissance du chiffre d’affaires et la rentabilité surclassent les prévisions. Le groupe a clos le 2e trimestre sur une marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/chiffre d’affaires) de 4,1%: l’objectif annuel (4%) est à portée de main. En Europe, la marge s’est établie à 3,2%, pour 2,9% escomptés. Elle était de 3,4% un an plus tôt, et de 4,3% en 2021. Le chiffre d’affaires des magasins européens a bondi de 7%, près de 2% de plus que prévu. Aux Etats-Unis, qui assurent un peu plus de 60% du chiffre d’affaires consolidé, la croissance des ventes n’a pas dépassé 2,7%, soit près de 1% de moins qu’attendu. La marge d’Ebit est en revanche de 4,6%.

La situation en Belgique est houleuse depuis l’annonce, début mars, du projet de franchiser les 128 supermarchés intégrés et de réduire l’emploi au siège bruxellois. Frans Muller, le CEO, veut que tous les magasins aient trouvé preneur d’ici fin 2024. Le conflit n’a toutefois pas de retombées majeures sur le groupe, dont les magasins belges ne représentent que 5% du chiffre d’affaires; compte tenu de la faiblesse de la rentabilité, ses conséquences sur les bénéfices sont moins marquées encore. Ahold Delhaize n’en évalue pas moins la perte de chiffre d’affaires à 200 millions d’euros. Bien que les grandes grèves semblent calmées, la chaîne a acté une dépréciation de 108 millions d’euros au 2e trimestre – essentiellement parce que l’équipement des magasins est revendu aux franchisés pour un prix inférieur à sa valeur comptable. Le projet a en outre entraîné une dépense de 26 millions d’euros, car les grèves et les absences de personnel avaient contraint Delhaize à recourir à des intérimaires.

Bol.com a enregistré une croissance de 10,5% de son chiffre d’affaires, à 1,40 milliard d’euros. Le sentiment à l’égard de la filiale de commerce électronique s’était quelque peu détérioré après plusieurs trimestres difficiles, comparativement à l’explosion constatée pendant les confinements. Pour ne rien arranger, l’introduction en Bourse prévue pour l’été 2022 n’a pas eu lieu, en raison de la morosité du marché. Le processus ne serait qu’interrompu.

A 864 millions d’euros (chiffre auquel a contribué un remboursement fiscal), le flux de trésorerie disponible a clos le trimestre bien au-delà des prévisions, ce qui a permis à Ahold de relever ses pronostics pour l’exercice: ils se situent désormais à 2-2,2 milliards d’euros, contre 2 milliards précédemment. A l’issue du 1er semestre, la dette nette s’élevait à 14,7 milliards d’euros, contre 15,3 milliards un an plus tôt.

Un programme de rachat d’actions de 1 milliard d’euros a démarré début janvier. Début août, le groupe avait déjà racheté 20,2 millions d’actions, d’une valeur de 604 millions d’euros. L’acompte sur dividende est passé de 0,46 à 0,49 euro par action. Ahold distribue 40% à 50% de ses bénéfices sous la forme de dividendes; au milieu de la fourchette, un bénéfice de 2,55 euros par action donnerait un dividende de 1,15 euro, contre 1,05 euro l’an dernier.

Conclusion

Bien que les prévisions pour l’exercice aient été confirmées, l’action a corrigé de 12% depuis la fin juillet. Nous misons pour les années qui viennent sur une croissance modeste du chiffre d’affaires, associée à une marge stable. A 11 fois le bénéfice escompté et avec un rendement qui devrait frôler 4% brut, l’action est correctement valorisée; à conserver, toujours.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 28,76 euros

Ticker: AD NA

Code ISIN: NL0011794037

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 27,66 milliards EUR

C/B 2022: 11,5

C/B attendu 2023: 11,5

Perf. cours sur 12 mois: +11%

Perf. cours depuis le 01/01: +7%

Rendement du dividende: 3,7%