Coupes sombres chez Biocartis

Biocartis fait un premier pas vers l’autonomie financière, qu’il compte atteindre en misant sur les activités existantes et sur des partenariats stratégiques. L’action est tombée à son niveau le plus bas après l’annonce de coupes sombres.

A peine était-il arrivé à la tête de l’entreprise que Roger Moody annonçait un plan de restructuration drastique. Il entend réduire les coûts de 18 millions d’euros par an, pour que le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) soit en équilibre d’ici fin 2024. Les effectifs seront donc réduits de 25%, entre autres. Les dépenses totales sont passées en 2022 de 117,5 à 105 millions d’euros.

Le nouveau CEO voit en ces coupes sombres un premier pas vers l’autonomie financière de Biocartis, qu’il compte atteindre en misant sur les activités existantes et sur des partenariats stratégiques susceptibles de générer valeur à long terme et croissance durable. Sur le plan commercial, le groupe se concentrera davantage, aux Etats-Unis, sur les grands clients, pour accélérer les ventes de tests oncologiques. L’agence américaine des médicaments (FDA) a approuvé en février le test MSI (cancer du côlon). Biocartis proposait déjà aux grands centres de cancérologie américains un menu de tests de type research use only, que l’aval de la FDA permet d’ouvrir à tous les types de laboratoires. Par ailleurs, la société Immunexpress demandera cette année l’homologation aux Etats-Unis de la version EDTA (un tube à prélèvements utilisé en hématologie) du test SeptiCyte Rapid.

Roger Moody, qui a également entamé des négociations avec les principaux créanciers, envisage de faire intervenir une banque d’investissement, pour élargir le plan de recapitalisation. Les 190 millions d’euros d’endettement brut s’articulent essentiellement autour d’un prêt garanti de premier rang de 29,8 millions d’euros qui arrivera à échéance en août 2026 et pourra être converti en actions au prix de 0,9 euro au minimum, et d’une obligation convertible de 117 millions remboursable en novembre 2026, dont le prix de conversion est fixé à 1,125 euro par action. Selon nous, il manquera 50 à 70 millions encore pour pouvoir atteindre la rentabilité.

En raison des incertitudes de nature opérationnelle, Biocartis a retiré ses prévisions pour l’exercice, au moins jusqu’au rapport semestriel du 31 août. Jusqu’à présent, elle pronostiquait un chiffre d’affaires de 55 à 60 millions sur la vente de ses produits (+25-35% par rapport à 2022), une marge brute de 40-45% (34% en 2022) et une amélioration de 8,5 à 11,5 millions de l’Ebitda, qui devrait passer de -36,6 millions à -25 à -28 millions d’euros.

Les chiffres du 1er trimestre n’ont pas eu l’heur de plaire. Les ventes de produits ont grimpé de 2%, à 10,8 millions d’euros. La marge brute s’est établie à 37% et l’Ebitda est passé à -8,4 millions (+ 12%). Trois versions Idylla de tests développés par des partenaires seront commercialisées cette année et l’Idylla IDH1-2 lancé en février (le premier à faire appel à la technologie FLEX) sera déployé à l’échelon mondial après une phase pilote. La démission du COO Piet Houwen a été annoncée quelques semaines après celle du CFO Jean-Marc Roelandt.

Conclusion

L’action est tombée à son niveau le plus bas après l’annonce faite par le CEO. L’absence, pour l’heure, de nouveau financement, l’emporte sur l’évolution plus rapide que prévu de l’Ebitda vers l’équilibre. Le retrait des prévisions pour l’exercice et les changements à la direction sont mal vus. Le titre avait échoué à prendre un nouvel élan après le refinancement précédent. Compte tenu de la faiblesse de la capitalisation boursière, ce refinancement (le dernier, peut-être), pourrait intéresser les investisseurs américains. Nous abaissons notre recommandation à conserver.

Conseil: conserver/attendre

Risque: élevé

Rating: 2C

Cours: 0,38 euro

Ticker: BCART BB

Code ISIN: BE0974281132

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 35,6 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -79%

Perf. cours depuis le 01/01: -31%

Rendement du dividende: –