Colruyt: appréciable redressement des marges

L’annonce du départ du CEO Jef Colruyt l’avait un peu fait passer au second plan, mais nous tenons à souligner la nette progression des résultats entre le 1er octobre et le 31 mars, second semestre de l’exercice décalé du groupe. C’est une bonne nouvelle, car la chute de la marge bénéficiaire, à 2,2% à peine, au premier semestre, avait étranglé les bénéfices comme le cours. La marge ayant flirté avec les 3% durant les six mois suivants, les résultats de l’exercice sont moins catastrophiques qu’on le craignait.

Aujourd’hui, le mouvement se poursuit. La direction annonce pour cette année une augmentation significative du bénéfice net – une hausse de 20%, estime le CFO Stefaan Vandamme, selon qui la marge bénéficiaire pourrait remonter à 4% ou 4,5%. Ce ne sont plus les niveaux records d’antan mais, vu les conditions difficiles, cette remontée serait l’expression d’une appréciable reprise. A une marge de 4% correspondrait un bénéfice net de 2,5 euros environ par action, contre 1,57 euro à l’issue du dernier exercice. Les investisseurs ont largement anticipé ce redressement, puisque l’action a d’ores et déjà bondi de 50% cette année, ce qui donne une valorisation correcte.

L’amélioration de la rentabilité repose sur trois piliers. Un, l’inflation a évolué en faveur de Colruyt: alors que pendant 18 mois, les prix d’achat avaient augmenté plus rapidement que les prix à la caisse, la situation s’est radicalement inversée depuis avril. Deux, l’entreprise surveille plus étroitement ses dépenses. Cela fait certes partie de son ADN, mais les coûts ayant augmenté plus rapidement que le chiffre d’affaires ces dernières années, les marges avaient souffert; avec la flambée des coûts de l’énergie et des charges salariales, l’entreprise a payé cher son relatif laxisme. Ainsi les coûts se sont-ils alourdis l’an passé de 235 millions d’euros, dont 80% sont dus à l’indexation des salaires et à l’envolée des prix de l’énergie et des transports. L’indexation salariale représentera une facture supplémentaire de 85 millions d’euros au cours de cet exercice. Pour Stefan Goethaert, qui reprendra le flambeau à partir du 1er juillet, améliorer la rentabilité sera un des principaux objectifs des deux prochaines années. Troisièmement, la rentabilité est soutenue par l’élargissement de la part de marché, qui lui-même contribue au maintien du chiffre d’affaires. La part de marché est passée de 30,8% à 31%, alors que les volumes, dans la grande distribution, sont toujours sous pression. Cette extension prouve que la stratégie des prix les plus bas, privilégiée par Colruyt depuis 50 ans, reste pertinente. Evidemment, elle limite aussi les possibilités dont, sur un marché hautement concurrentiel, le groupe dispose d’augmenter ses prix. Le nouveau CEO aura en tout cas fort à faire pour atteindre le redressement espéré des marges.

Conclusion

Avec un bénéfice net en baisse de 30%, les résultats annuels ont été médiocres, mais l’on constate une nette amélioration depuis plusieurs mois. L’augmentation du chiffre d’affaires s’est accélérée et les prix de vente progressent, depuis avril, plus vite que les prix d’achat. La marge bénéficiaire s’est dès lors considérablement redressée, et devrait désormais pouvoir poursuivre sur sa lancée. Le cours ayant réagi avec enthousiasme à l’évolution des résultats et des pronostics pour cette année, la valorisation n’a pas baissé. L’investisseur paie 17 fois environ le bénéfice escompté pour l’exercice, ce qui est raisonnable. Nous recommandons toujours de conserver.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 32,6 euros

Ticker: COLR.BB

Code ISIN: BE0974256852

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 4,37 milliards EUR

C/B 2022: 17

C/B attendu 2023: 17

Perf. cours sur 12 mois: +20%

Perf. cours depuis le 01/01: +52%

Rendement du dividende: 3,4%