Cinq favorites néerlandaises

Nos confrères de Beleggers Belangen nous ont livré leur cinq actions préférées parmi toutes celles de la Bourse d’Amsterdam qu’ils estiment prometteuses cette année (Fagron, Vopak, UMG, SBM Offshore, HAL Trust, CM.com, KPN, Unilever…). Peut-être inclurez-vous l’une ou plusieurs d’entre elles dans votre portefeuille d’actions. Voici le quintet, par ordre alphabétique et non par ordre de préférence.

1. Aegon

Pour Aegon, 2023 a été une année de transformation, au cours de laquelle la cession de la branche néerlandaise à ASR a été finalisée. Avec une partie du produit de la vente, la société a racheté des actions propres, réduisant ainsi le nombre de titres en circulation de plus de 7 % au cours du second semestre. Grâce à la vente, Aegon a pu se recentrer sur le marché américain des solutions de retraite, des investissements et de l’assurance, particulièrement porteur au niveau de la classe moyenne. Au troisième trimestre, l’assureur a généré un capital d’exploitation de 236 millions d’euros (+25 %). Il investit beaucoup dans l’expansion de son réseau d’intermédiaires en assurance aux Etats-Unis. Il devrait avoir généré 1,2 milliard d’euros de capital (hors acquisitions et désinvestissements) sur l’année, bien assez pour payer le dividende de 0,30 euro par action. Pour le rendement attrayant du dividende et parce qu’Aegon récoltera de plus en plus les fruits de sa transformation, l’action compte parmi les favorites pour 2024.

2. Arcadis

Arcadis, l’une des plus grandes sociétés de conseil et d’ingénierie au monde, emploie 36.000 personnes. La demande est en hausse grâce à un certain nombre de mégatendances, telles que la durabilité de l’économie, la relocalisation des capacités de production et le développement de villes intelligentes. En outre, les gouvernements vont consacrer des budgets de plus en plus importants aux investissements dans les infrastructures. Arcadis s’attend dès lors à voir son chiffre d’affaires et ses bénéfices bien augmenter. Lors de sa Journée des investisseurs, mi-novembre, elle a présenté ses nouveaux objectifs pour la période de 2024 à 2026 : une croissance organique du chiffre d’affaires de 5 à 9 % par an et une marge d’Ebitda (flux de trésorerie d’exploitation/chiffre d’affaires) d’au moins 12,5 % en 2026. Ces objectifs sont réalistes. La moitié du carnet de commandes présente déjà des marges supérieures aux ambitions d’Arcadis et la société se défait rapidement de ses activités déficitaires au Moyen-Orient. Quoique l’action se soit fort appréciée en 2023, elle demeure une favorite pour 2024 également.

3. Euronext

Grâce à une hausse de son cours de près de 20 % depuis fin octobre, le rendement d’Euronext a été comparable à celui de l’AEX, en 2023. La plateforme boursière doit ce rattrapage en partie à ses bons résultats du troisième trimestre, qui montrent que sa dépendance aux volumes ne cesse de diminuer. Désormais, plus de 60 % de ses revenus proviennent de services non commerciaux. Ses résultats sont dès lors plus prévisibles qu’auparavant. Ceux du 4e trimestre ont été stimulés par le lancement de la négociation de la dette européenne en novembre sur la plateforme MTS d’Euronext. Ce mois-là, le nombre de transactions obligataires sur les plateformes d’Euronext a progressé de 12 %. Le bénéfice pourrait atteindre quelque 5,50 euros par action, en 2024. Soit un ratio cours/bénéfice inférieur d’environ un tiers à celui de la Deutsche Börse ou du London Stock Exchange Group. En raison de sa sous-valorisation et de la belle dynamique du cours et du bénéfice, l’action Euronext compte parmi les favorites néerlandaises de la rédaction pour 2024.

4. Just Eat Takeaway

L’action de la plateforme en ligne de commande de repas Just Eat Takeaway (JET) pourrait elle aussi se redresser de façon substantielle en 2024. JET a beau avoir relevé ses perspectives de flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) pour 2023, de 275 à 310 millions d’euros, les investisseurs ne se sont pas empressés d’acquérir l’action. Pour tenter de renverser leur sentiment, JET a récemment lancé un nouveau programme de rachat d’actions de 150 millions d’euros. Avec une croissance dans deux des quatre régions où elle opère et une amélioration générale de sa rentabilité, elle semble être arrivée à un point d’inflexion. Mais elle devra évidemment continuer à stimuler cette croissance et à accroître sa rentabilité. Si cette tendance se confirme dans les mois qui viennent, l’on peut s’attendre à ce que le cours de l’action commence à progresser. La cession de la branche américaine, si elle a enfin lieu, pourrait y contribuer également. Sans progression de l’action, JET court le risque d’être rachetée. Malgré l’amélioration des perspectives, le géant reste très faiblement valorisé par rapport à ses concurrents. Pourtant, sur le plan opérationnel, il n’est pas plus mal loti, bien au contraire. D’où son inclusion dans ce quintet.

5. NSI

Le groupe immobilier NSI est spécialisé dans les bureaux. L’année dernière, l’action a de nouveau piqué du nez. Hausse des taux d’intérêt et travail hybride ont mis sous pression ce marché. Depuis le sommet atteint en 2022, le portefeuille de bureaux de NSI s’est déprécié de 14,6 %. Mais, les taux d’intérêt ayant fortement baissé au cours des deux derniers mois, les investisseurs devraient revenir et les prix, se stabiliser. Avec un taux d’endettement de 30 %, le bilan de NSI reste très bon. Le dividende a été ramené à 1,50 euro par action. Les investisseurs sont trop négatifs à l’égard de l’action, qui offre un rendement brut du dividende de 8,1 % et s’échange 50 % en dessous de la valeur intrinsèque. Le portefeuille de NSI est durable (95 % des bureaux présentent un label A) et se concentre sur les grandes villes, en particulier Amsterdam, où la demande reste élevée. NSI maintient son taux de vacance à 6,2 % et enregistre une forte croissance organique des loyers. C’est pourquoi son action est passée favorite pour 2024.