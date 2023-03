Chiffre d’affaires et carnet de commandes records chez DEME

DEME va accroître considérablement ses investissements, dans le but, notamment, de renforcer sa flotte. Son endettement net va naturellement augmenter, mais il restera gérable.

DEME peut se réjouir des résultats qui ont suivi sa scission d’avec CFE, en juin. Son chiffre d’affaires (CA) a bondi de 6% en rythme annuel, à 2,66 milliards d’euros (+21,5%, à 1,29 milliard, au 1er semestre). Son cash-flow opérationnel (Ebitda) a progressé de 1,1%, à 474 millions (4% de mieux que le consensus). Sa marge d’Ebitda a reculé de 18,7% à 17,9% (14,8% après six mois), son bénéfice net, de 115 à 113 millions d’euros, soit 4,45 euros par action. Le CA de Dragage & Infrastructure a grimpé de 3%, à 1,52 milliard d’euros, tandis que la marge d’Ebidta chutait de 21% à 17% sous le poids de l’inflation et des impératifs de maintenance. Le segment de l’énergie offshore a, lui, progressé de 5%, à 958 millions d’euros, et acté une marge d’Ebitda de 23,2% (+420 points de base). Le pôle Environnement, plus petit, a réalisé un CA de 206 millions (+24%) et une marge d’Ebitda de 12,1% (10,1% en 2021).

DEME a clos 2022 sur un carnet de commandes record de 6,19 milliards d’euros, soit 5% de plus qu’à fin 2021 et 0,57 milliard de plus qu’au 30 juin. C’est l’énergie offshore, en particulier, qui attire, ce qui incite le groupe à renforcer sa flotte. Après n’avoir que peu investi en 2020 et en 2021, il a investi 484 millions en 2022. Il vise pour cette année 500 millions d’euros. Sa dette nette grimpe dès lors à 521 millions mais est, à 1,1 fois l’Ebitda de 2022, gérable. Le dividende est fixé à 1,5 euro brut par action. L’on attend pour 2023 un CA en hausse et une marge d’Ebitda stable.

Conclusion

Plombée par la morosité des marchés, l’action se négocie plus bas qu’avant la publication des – pourtant bons – résultats. Vu la croissance et les marges escomptées, nous recommandons toujours d’acheter. A 21,3 fois les bénéfices et à une valeur de l’entreprise (EV) de 6,7 fois l’Ebitda prévisionnels, la valorisation est acceptable.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 114,2 euros

Ticker: DEME BB

Code ISIN: BE0974413453

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,89 milliards EUR

C/B 2022: 26

C/B attendu 2023: 21

Perf. cours sur 12 mois: +9%

Perf. cours depuis le 01/01: -9%

Rendement du dividende: 1,3%