Changement imminent à la tête de Mithra Pharmaceuticals

Le nom du successeur au CEO Leon Van Rompay sera bientôt dévoilé. En principe à brève échéance également, Mithra signera un accord de licence pour le Donesta aux Etats-Unis. Le marché devrait applaudir à cette annonce-là.

L’action du spécialiste liégeois de la santé féminine n’a toujours pas quitté la zone de turbulences dans laquelle elle est entrée l’année dernière. Inquiet de la situation financière de Mithra Pharmaceuticals, le marché lui a en effet ôté plus de 80% de sa valeur en 2022 et la conclusion d’un contrat de licence avec Gedeon Richter pour le Donesta, médicament contre les bouffées de chaleur pendant la ménopause, ne l’a hélas pas apaisé. L’accord porte sur la vente du Donesta en Europe, Amérique latine, Asie centrale et Océanie. Soit de nombreuses régions certes, mais pas les Etats-Unis, dont on estime qu’ils représentent 60 % du marché de la ménopause. Mithra a déjà reçu 55 millions d’euros conformément à l’accord et pourrait percevoir encore jusqu’à 15 millions d’euros en fonction du franchissement ou non des prochaines étapes, ainsi que des royalties, de 10-13 %, sur les ventes nettes.

Comme les données de sécurité de l’étude nord-américaine de phase III consacrée au Donesta se sont révélées concluantes à l’instar de celles d’efficacité publiées l’année dernière, Mithra soumettra sa demande d’approbation à l’Agence américaine des médicaments (FDA) d’ici à la fin juin. Le verdict devrait tomber au cours du premier semestre de 2024. Le marché attend impatiemment l’annonce d’un contrat de licence aux Etats-Unis, puisque Mithra s’est fixé pour objectif de le conclure au premier semestre de cette année. C’est également bientôt que le nom du successeur au CEO Leon Van Rompay sera dévoilé, comme l’a annoncé Mithra la semaine passée.

Notons que, l’étude (données de sécurité) mondiale sur le Donesta s’étant achevée plus tard que prévu, le dossier d’approbation ne sera déposé qu’au deuxième trimestre de 2024 et la décision n’est pas attendue avant le premier semestre de 2025.

Le chiffre d’affaires de la pilule contraceptive Estelle (dénommée Drovelis en Europe et Nextstellis aux Etats-Unis) croît timidement. Gedeon Richter a enregistré (pour le Drovelis) un chiffre d’affaires de 10,2 millions d’euros au deuxième semestre de 2022 (dont 6,1 millions au quatrième trimestre) et de 16 millions d’euros sur l’exercice (15 millions d’euros étaient attendus; chiffre d’affaires de 1,9 million d’euros en 2021), Mayne Pharma (pour le Nextstellis), un chiffre d’affaires de 7,9 millions de dollars au second semestre et de 11,8 millions d’euros sur l’exercice. Mithra a vu le chiffre d’affaires de l’Estelle chuter de 13,3 à 9,2 millions d’euros; il a fallu écouler le stock excédentaire que Mayne Pharma avait constitué en 2021.

Fin février, la trésorerie de Mithra s’élevait à 67,3 millions d’euros.

L’entreprise envisage de conclure un accord de licence avec son partenaire BCI Pharma au deuxième trimestre car les études précliniques qu’ils ont menées sur les inhibiteurs de tyrosine kinase en vue de traiter entre autres des cancers chez la femme, l’endométriose et des maladies inflammatoires, ont livré de premières données encourageantes.

Conclusion

Le marché est d’humeur maussade ces dernières semaines. L’annonce de la perception d’un paiement d’étape de 50 millions d’euros par Mithra ne l’a même pas ému! Nous réévaluerons notre position dans le portefeuille modèle lorsqu’un accord de licence pour le Donesta aux Etats-Unis aura été annoncé. Il est évidemment crucial. Par ailleurs, le nouveau CEO devra réduire la dépendance de l’entreprise au financement dilutif. L’action recelant un joli potentiel de redressement, elle est digne d’achat mais, nous nous devons de le répéter, se destine à l’investisseur conscient du risque.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 3,22 euros

Ticker: MITRA BB

Code ISIN: BE0974283153

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 187,3 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -76%

Perf. cours depuis le 01/01: -8%

Rendement du dividende: –