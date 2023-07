Changement de cap pour Shell

L’écart entre les prix du brut et ceux de ses dérivés est anormalement élevé. Ce n’est pourtant qu’une question de temps avant que les cours de l’or noir ne repartent à la hausse.

Au lieu de se concentrer sur la croissance des énergies renouvelables, Wael Sawan, à la tête de Shell depuis janvier, a annoncé vouloir maintenir la production de combustibles fossiles inchangée jusqu’en 2030 au minimum. BP a lui aussi récemment indiqué que l’on ne pourrait se passer de ces combustibles aussi tôt qu’espéré. Wael Sawan cherche par ailleurs à rendre le groupe plus attrayant pour l’actionnaire.

Les investissements n’atteindront plus que 22-25 milliards de dollars par an en 2024 et en 2025. Les dépenses d’exploitation diminueront structurellement de 2 à 3 milliards de dollars d’ici à la fin de 2025, ce qui permettra à Shell de gâter davantage ses actionnaires, par le biais de versements de dividendes et de rachats d’actions. Portés à 30-40% du flux de trésorerie d’exploitation, les dividendes augmenteront de 15% par action à partir du deuxième trimestre. Shell a en outre annoncé pour 5 milliards de dollars au moins de rachats d’actions au second semestre. N’oublions pas par ailleurs que les prix du pétrole pourraient bien remonter. L’économie mondiale fonctionne non pas au brut, mais au diesel, à l’essence et au kérosène. A 20 dollars le baril, l’écart entre les prix du brut et ceux de ses dérivés est anormalement élevé. En cause: le maintien du prix du pétrole à des niveaux artificiellement bas par les Américains, qui puisent pour ce faire dans leurs réserves stratégiques. Simultanément, la demande augmente plus rapidement que prévu. En mai, le nombre d’avions en vol a atteint un record. Ce n’est donc qu’une question de temps avant que les cours de l’or noir ne repartent à la hausse.

Conclusion

Nous nous attendons à une remontée des prix du pétrole et à un resserrement de la décote qu’affiche Shell par rapport à Chevron et ExxonMobil. Le cours de l’action Shell devrait dès lors repartir à la hausse. Nous recommandons toujours d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 27,95 euros

Ticker: SHELL NA

Code ISIN: Euronext Amsterdam

Marché: GB00BP6MXD84

Capit. boursière: 188,3 milliards EUR

C/B 2022: 4,5

C/B attendu 2023: 6

Perf. cours sur 12 mois: +6%

Perf. cours depuis le 01/01: +5%

Rendement du dividende: 3,8%