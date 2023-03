CFE verse un dividende attrayant

Dans un contexte difficile pour l’immobilier et la construction, le groupe a présenté des résultats honorables et attend une année 2023 à l’avenant. La valorisation du titre est intéressante.

Malgré l’incidence négative de la hausse des taux d’intérêt sur l’immobilier, CFE a présenté des résultats annuels honorables pour 2022. Le chiffre d’affaires (CA) a augmenté de 3,7%, à 1,17 milliard d’euros, mais le cash-flow opérationnel (Ebitda) a diminué de 7,9%, à 63,1 millions d’euros, si bien que la marge de Rebitda s’est contractée de 70 points de base, à 5,4%. Le bénéfice d’exploitation (Ebit) a chuté de 12,1%, à 51 millions d’euros, soit une marge d’Ebit de 4,4%, contre 5,2% en 2021. Par rapport au record absolu de 2021, le bénéfice net recule de 2,8%, à 38,4 millions d’euros, ou 1,53 euro par action (-1,9%). Le carnet de commandes, à 1,72 milliards d’euros, reste proche du record de fin juin 2022 (1,78 milliard).

Dans le segment Construction & Rénovation, le CA s’est accru de 10,4%, à 798,7 millions d’euros, et l’Ebit, de 61,3%, à 15 millions, malgré la pression sur les marges en Pologne. Le segment Multitechnique a enregistré une croissance du CA de 5,4%, à 338,8 millions d’euros, mais l’Ebit s’est contracté de 39,9%, à 11,3 millions. A 14,4 millions d’euros, le bénéfice net du segment Promotion immobilière a diminué de 37,4%.

Pour 2023, CFE table sur un CA en légère hausse et un résultat net proche du niveau (élevé) de 2022. CFE a acheté 1,24 million d’actions (4,9% du flottant) au 2e semestre, au cours moyen de 9,41 euros. Après une pause d’un an, un dividende brut de 0,4 euro par action, soit plus qu’attendu, sera distribué. La dette nette a fondu de 113 à 48,9 millions d’euros, notamment grâce au dividende de 40,8 millions d’euros versé par DEME avant la scission.

Conclusion

Un bilan sain, un dividende attrayant et une surveillance rigoureuse des marges compensent le poids des taux élevés. La valorisation est intéressante, à la valeur comptable et à moins de 7 fois les bénéfices attendus pour 2023.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 9,05 euros

Ticker: CFEB BB

Code ISIN: BE0003883031

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 231,9 millions EUR

C/B 2022: 6

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: -26%

Perf. cours depuis le 01/01: -8%

Rendement du dividende: 4,4%