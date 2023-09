Cameco produira moins d’uranium que prévu

Le groupe a dû revoir à la baisse sa production prévisionnelle pour l’exercice en raison de problèmes rencontrés dans sa mine Cigar Lake et dans son usine de traitement de Key Lake, au Canada.

Lorsqu’elle tourne à plein régime, Cigar Lake représente 13% de la production minière mondiale. Une nouvelle zone de la mine a commencé à être exploitée au 2e trimestre, ce qui a fait baisser la productivité. Des problèmes de fiabilité des équipements y sont en outre apparus qui ont également affecté sa performance. La mine sera dès lors en maintenance planifiée pendant la majeure partie du mois de septembre. En conséquence, la production de concentré d’uranium (U3O8) à Cigar Lake n’atteindra que 16,3 millions de livres cette année (prévisions initiales: 18 millions).

Mise à l’arrêt entre 2018 et novembre 2022, l’usine de Key Lake est en cours de redémarrage, par étapes. Mais elle peine à recruter du personnel qualifié et à s’approvisionner en certains matériaux. La production y sera donc inférieure aux pronostics. Heureusement, les minerais de Cigar Lake sont traités dans l’usine de McClean Lake. En revanche, ceux de McArthur River ne pourront être tous traités à Key Lake. La production prévue dans cette mine passe dès lors de 15 à 14 millions de livres d’U3O8.

Il faut par ailleurs s’attendre à ce que le chiffre d’affaires ne progresse pas non plus autant que la direction l’avait anticipé en juillet. Néanmoins, Cameco a affirmé qu’il honorerait ses engagements de livraison. La révision à la baisse de la production n’étant pas très importante, il puisera dans ses stocks et empruntera de l’uranium si nécessaire.

Désormais, sur ce marché, le risque est passé des producteurs aux clients (entreprises de services publics), qui doivent parvenir à se procurer suffisamment de combustible nucléaire pour couvrir leurs besoins futurs.

Si l’action a très peu réagi à la nouvelle, c’est parce que les livres non produites cette année finiront par l’être un jour, et leur valeur continuera d’augmenter. L’uranium et les actions y liées vont à notre estime vivre une splendide décennie, non sans subir régulièrement des baisses de cours.

Conclusion

L’action Cameco s’est appréciée de 70% depuis janvier et en a gagné l’essentiel au cours de ces trois derniers mois. C’est pourquoi nous abaissons (temporairement) notre conseil, à “conserver”, pour la première fois depuis longtemps.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 40,30 dollars

Ticker: CCJ US

Code ISIN: CA13321L1085

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 17,46 milliards USD

C/B 2022: 120

C/B attendu 2023: 72,5

Perf. cours sur 12 mois: +60%

Perf. cours depuis le 01/01: +78%

Rendement du dividende: 0,3%