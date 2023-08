Cameco est plus optimiste encore que fin juin

Les besoins en uranium augmentent. Comme en outre les prix de vente devraient grimper de 8%, le chiffre d’affaires du groupe sera plus élevé en 2023 que sa direction ne le pensait. L’action peut sembler onéreuse au premier abord, mais son achat se justifie dans une perspective à long terme.

Ces derniers mois, le redressement du secteur de l’uranium s’est doublé d’une hausse du prix au comptant (uranium à livrer dans l’année), lequel oscille autour de 55 dollars la livre. Les volumes échangés progressent aussi: selon le cabinet UXC, les contrats à terme signés depuis janvier portent sur 118 millions de livres, soit près de 70% de plus qu’il y a un an.

Pour éviter de donner des informations à ses concurrents, Cameco ne communique plus le nombre de nouveaux contrats signés chaque trimestre. Mais l’on sait que son portefeuille de contrats, dont certains courent jusqu’à 2040, compte 215 millions de livres d’uranium U3O8 et plus de 70.000 tonnes de combustible sous forme gazeuse (UF6). Partout dans le monde, de nouvelles centrales nucléaires sont construites et d’autres sont prolongées; le contexte lui est donc favorable.

Les chiffres trimestriels fluctuent au gré des dates de comptabilisation des livraisons. Au 2e trimestre, les ventes ont reculé de 28%, à 5,5 millions de livres (soit 15,2 millions de livres sur le semestre). Malgré la hausse du prix de l’uranium, le chiffre d’affaires (CA) s’est contracté de 13,6%, à 482 millions de dollars canadiens (CAD). Le volume de vente prévisionnel pour l’exercice (pronostic de fin juin: 29-31 millions de livres) a toutefois été revu à la hausse, à 31-33 millions de livres. Comme en outre les prix de vente devraient augmenter de 8%, le CA est attendu en hausse, à 2,38-2,53 milliards CAD (2,2-2,37 milliards CAD attendus initialement). Grâce à la hausse du nombre de contrats à long terme conclus, Cameco estime désormais à 28 millions de livres (au départ, 26 millions) le volume de vente annuel moyen d’uranium sur la période 2023-2027, un chiffre qui pourrait encore augmenter.

En termes d’offre, Cameco s’en tient à une discipline stricte. Les mines Cigar Lake et McArthur River sont actuellement opérationnelles. Au 2e trimestre, la production a bondi de 57% en glissement annuel, à 4,4 millions de livres; pour l’exercice, Cameco en vise 20,3 millions. La capacité de production théorique totale des deux mines est de 32 millions de livres, mais une exploitation à plein régime n’est pas encore prévue. Sur la base du volume de vente attendu pour 2023, Cameco devra acheter ou emprunter 11 à 13 millions de livres cette année. Cette flexibilité opérationnelle est un atout majeur pour la société.

Le rachat de Westinghouse, en joint-venture avec Brookfield, fait toujours l’objet d’une enquête de la part des autorités britanniques de la concurrence. Cameco espérait le finaliser au 3e trimestre, mais sans garantie. En vue de cette opération, Cameco a détenu davantage de dollars américains que d’ordinaire, ce qui s’est traduit par une perte de change de 44 millions CAD. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 14 millions CAD, contre 84 millions l’année précédente. Au terme du 1er semestre, il disposait de 2,47 milliards CAD de liquidités et d’actifs cessibles, ainsi que d’une ligne de crédit de 1 milliard CAD. Sa dette s’élevait à 997 millions CAD.

Conclusion

Après son ascension au cours de ces derniers trimestres, l’action semble onéreuse. Toutefois, il n’est pas judicieux d’évaluer Cameco à l’aune de ses bénéfices historiques, ou de ceux de cette année. Le secteur de l’uranium se trouve au début d’un cycle haussier de plusieurs années; les volumes et les prix augmentent, ce qui est de bon augure pour les bénéfices futurs du groupe. L’action se négocie à 25 fois le bénéfice anticipé pour 2024 et reste digne d’achat dans une perspective à long terme.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 33,22 dollars

Ticker: CCJ US

Code ISIN: CA13321L1085

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 15 milliards USD

C/B 2022: 108

C/B attendu 2023: 45

Perf. cours sur 12 mois: +37%

Perf. cours depuis le 01/01: +39%

Rendement du dividende: 0,3%