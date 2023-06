BP, très bon marché

La compagnie pétrolière britannique a assaini son bilan et profite des perspectives favorables du marché, tout en se diversifiant dans les nouvelles énergies.

Malgré les cours record de l’énergie atteints en 2022, BP a achevé l’année sur une perte nette, imputable à une dépréciation de plus de 20 milliards de dollars sur sa participation dans le russe Rosneft et la taxe supplémentaire imposée par le gouvernement britannique sur tous les bénéfices issus du pétrole et du gaz réalisés dans ses eaux territoriales (coût pour BP: près de 1 milliard). La compagnie continue d’investir dans le pétrole et le gaz, mais sa production va légèrement diminuer, ce qui sera compensé par des économies et relèvements des prix. BP se distingue de ses rivales américaines en investissant également dans les stations de recharge, les biocarburants, les parcs éoliens et l’hydrogène.

BP a réalisé un bénéfice sous-jacent (avant variation des stocks) d’un peu moins de 5 milliards de dollars au premier trimestre, contre 6,2 milliards un an auparavant (consensus: 4,3 milliards). La baisse des prix et des marges de raffinage a été compensée par les bons résultats de la division trading. Malgré l’indemnisation imposée depuis 2010 après la marée noire dans le golfe du Mexique, la compagnie britannique a assaini son bilan; la dette n’est plus que de 21,2 milliards de dollars, soit moins de 0,5 fois le cash-flow d’exploitation. BP verse un dividende, relevé de 10% début 2023, et consacre au moins 60% de son cash-flow disponible au rachat d’actions (pour 2,75 milliards de dollars au premier trimestre). Le flottant a diminué de 13% en deux ans, dopant le bénéfice par action.

Conclusion

Si, à court terme, les cours de l’énergie pourraient encore baisser, à plus long terme, les fondamentaux de l’offre et de la demande de pétrole et de gaz sont très favorables. A moins de six fois les bénéfices et cinq fois les cash-flows escomptés, BP est jusqu’à 60% moins chère que ses concurrentes américaines, déjà raisonnables.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 461,5 pence

Ticker: BP LN

Code ISIN: GB00007980591

Marché: London Stock Exchange

Capit. boursière: 81 milliards GBP

C/B 2022: 4

C/B attendu 2023: 5,5

Perf. cours sur 12 mois: +6%

Perf. cours depuis le 01/01: +1%

Rendement du dividende: 4,7%