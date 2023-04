Biotalys: report d’une décision cruciale

C’est finalement au cours du troisième trimestre que l’on saura si le biofongicide phare de la biotech agricole belge est approuvé aux Etats-Unis. Dans ce marché en plein essor, un feu vert ouvrirait la voie à de nouveaux financements et accords de partenariats.

En marge de la publication de ses résultats annuels, Biotalys a indiqué que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) avait une nouvelle fois retardé la décision d’approbation de son fongicide phare, l’Evoca. Elle tombera au 3e trimestre. L’Evoca devrait être autorisé en Europe en 2025.

La biotech agricole belge attend toujours la validation, cruciale, de la plateforme Agrobody Foundry, sur laquelle sont développés des produits biologiques de protection des cultures à base de protéines dérivées d’anticorps de lamas. Le produit sera lancé sur quelques marchés tests par son partenaire Biobest. Il faudra toutefois attendre la prochaine génération de l’Evoca, et sa commercialisation en Europe et aux Etats-Unis, peut-être en 2026, pour que la biotech en tire des revenus.

Le marché de la protection biologique des cultures devrait afficher un taux de croissance annuel de 13,1% entre 2019 et 2025, où il atteindrait 7,7 milliards de dollars. Biotalys collabore avec Novozymes, leader mondial de la fermentation industrielle, afin de développer la production et de la rendre plus rentable. Après une étude de faisabilité concluante en 2022, l’entreprise envisage de signer des accords stratégiques d’approvisionnement et de commercialisation. L’année 2023 sera consacrée au renforcement du pipeline et à la conclusion d’accords de coopération pour la recherche et le développement. Fin 2022, la biotech affichait une trésorerie de 34,1 millions d’euros (après en avoir consommé 22 millions sur l’année), de quoi fonctionner jusqu’à la mi-2024.

Conclusion

L’action se négocie à 6 euros depuis l’annonce du report de la décision de l’EPA. Un feu vert outre-Atlantique ouvrirait la voie à de nouveaux financements et accords de partenariats non dilutifs pour valider cette technologie unique. Nous pourrions intégrer le titre au portefeuille modèle cette année.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 6,20 euros

Ticker: BTLS BB

Code ISIN: BE0974386188

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 192 millions EUR

C/B attendu 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -12%

Perf. cours depuis le 01/01: -9%

Rendement du dividende: –