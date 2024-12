Biotalys, favorite pour 2025

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente, depuis le 9 décembre, chaque jour une ou deux de ses 10 actions de prédilection pour l’année prochaine.

Biotalys a été fondée en 2013 en tant que spin-off de l’Institut flamand de biotechnologie (VIB). Grâce à sa plateforme Agrobody Foundry Technology, l’entreprise développe des produits biologiques de protection des cultures. Lors de son introduction en Bourse d’Euronext Bruxelles, en 2021, elle avait levé 52,8 millions d’euros bruts par l’émission de 7,05 millions d’actions à 7,5 euros. Le cours de l’action est sous pression depuis le 2d semestre de 2023 surtout, en raison des retards persistants de l’approbation de l’Evoca aux Etats-Unis et en Europe. Il s’agit du produit le plus avancé du pipeline : un biofongicide qui aide à protéger les fraises, le raisin et d’autres fruits et légumes de grande valeur.

Depuis la nomination, en 2023, du CEO Kevin Helash, et sous l’impulsion de Carlo Boutton, la société mise sur la plateforme technologique Agrobody 2.0, qui cible de nouveaux candidats produits plus efficaces, moins coûteux, offrant une meilleure protection des cultures, et dont le développement et l’approbation sont plus rapides. Biotalys entend lancer chaque année un nouveau candidat produit. Elle collabore avec des acteurs industriels de premier plan. La pièce manquante du puzzle est l’approbation de l’Evoca.



Quel bilan tirer de 2024 ?

En mars, Biotalys a fait une percée décisive en annonçant une collaboration avec Novonesis, qui permettra la production rentable de l’Evoca NG, la version commerciale de l’Evoca. Si ni les Etats-Unis ni l’Europe n’ont encore donné leur feu vert à la vente de l’Evoca, celui donné par les autorités néerlandaises est encourageant : Biotalys peut réaliser des essais à grande échelle en serres et vendre les fruits ainsi récoltés.

Les premiers essais sur le terrain ont commencé en mai avec le BioFun-6, autre candidat biofongicide en pipeline, et les premiers résultats sont attendus fin 2024. Le BioFun-8 a été proposé à l’automne comme nouveau candidat. Le pipeline en compte désormais sept. En août, Biotalys a été élue “entreprise offrant des solutions d’agriculture durable de l’année”. En octobre, elle a levé 15 millions d’euros (à 2,83 euros par action) ; ses besoins de trésorerie sont ainsi couverts jusqu’en 2026.



Qu’attendre de 2025 ?

On attend donc que l’Europe et les Etats-Unis se prononcent sur la commercialisation de l’Evoca. Toute nouvelle positive permettrait à Biotalys d’une part de se financer davantage et d’autre part, de soumettre aux organes compétents ses demandes d’approbation de l’Evoca NG. Ce produit n’étant pas nouveau, leur décision ne devrait pas se faire attendre aussi longtemps que pour l’Evoca, de sorte qu’une mise sur le marché de l’Evoca NG en 2027 ou en 2028 serait envisageable. En outre, si les premiers essais menés avec le BioFun-6 sont concluants, un accord de coopération pour la poursuite de son développement serait la suite logique. D’autres annonces de collaboration sont possibles. Enfin, le pipeline s’étoffera encore d’un candidat médicament.



Pourquoi est-ce un favori ?

Sans certitude aucune, nous supposons que l’Evoca sera approuvé en Europe et aux Etats-Unis. Si c’est le cas, l’action y réagira bien, selon nous. Par ailleurs, une approbation réduirait le profil de risque de Biotalys et lui permettrait de nouer plus facilement des partenariats.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 2,90 euros

Ticker : BTLS BB

Code ISIN : BE0974386188

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 86,2 millions EUR

C/B attendu 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : -13 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -38 %

Rendement du dividende : –