Bientôt des temps meilleurs, pour Kinepolis

L’offre croissante d’Hollywood et l’expansion de Kinepolis à l’international devraient donner des ailes à l’action. Que nous recommandons à nouveau d’acheter.

Après avoir beaucoup souffert de la crise sanitaire, le monde du cinéma se redresse lentement, mais sûrement – même si nous devons bien admettre que nous escomptions une reprise plus rapide. Au premier semestre de 2024, l’effet négatif des mois de grève qui ont paralysé Hollywood l’an dernier s’est fait sentir : l’offre limitée de films a pesé sur le secteur entier. Le plus grand exploitant de salles obscures de Belgique, avec, fin septembre, 110 cinémas, 1.141 salles et plus de 200.000 sièges, n’a pas fait exception : il a accueilli 13,97 millions de visiteurs au premier semestre (7,3 millions au premier trimestre, 6,7 au second), soit 16,7 % de moins qu’un an auparavant.

La mise à jour relative au troisième trimestre fait état d’une hausse du nombre de visiteurs, à 9,2 millions, grâce à trois films : Deadpool & Wolverine, Moi, Moche et Méchant 4 et Vice-versa 2. Ce dernier culmine d’ailleurs toujours en tête du palmarès sur les neuf premiers mois de l’année. La fréquentation a toutefois baissé de 12,6 % par rapport à la période juillet-septembre 2023, un trimestre marqué par la sortie de deux blockbusters, Barbie et Oppenheimer.

Sur le plan géographique, et si l’on excepte le seul cinéma suisse, les plus fortes baisses ont été enregistrées aux Pays-Bas (-28,7 %, à 0,73 million de visiteurs) et en Belgique (-24,2 %). Les Etats-Unis sont l’unique pays où la fréquentation a augmenté au troisième trimestre (+1,5 %).

Sur les neuf premiers mois de l’année, le nombre total de visiteurs est encore inférieur de 4,14 millions (15,1 %) à celui de la même période en 2023 ; le recul atteint même 25 % aux Pays-Bas.

Une consolation, toutefois : la recette du succès de Kinepolis fonctionne toujours. L’évolution du chiffre d’affaires (CA) est moins négative, grâce à l’augmentation des recettes provenant de la vente de billets plus chers et de celle de boissons et d’en-cas par visiteur, ainsi qu’à un engouement toujours plus marqué pour des expériences cinématographiques premium, dans lesquelles la direction va encore investir. Le déploiement de celles-ci aux Etats-Unis et au Canada donne déjà d’excellents résultats.

Compte tenu de la baisse marquée de la fréquentation, les résultats restent bien inférieurs à ceux de 2023. Le CA du premier semestre a chuté de 14,9 %, à 242,8 millions d’euros. Le cash-flow d’exploitation hors contrats de location (Ebitdal), lui, a plongé de 42,3 %, à 37,1 millions d’euros, et le résultat net est négligeable, à 0,1 million d’euros (20,8 millions d’euros au premier semestre de 2023).

Nous sommes cependant d’avis qu’un étiage a été atteint et que des temps meilleurs s’annoncent. L’offre plus riche de films au quatrième trimestre devrait stimuler la fréquentation ; peut-être Kinepolis pourra-t-il rattraper une partie de son retard par rapport à 2023. La dette financière nette hors obligations de leasing est passée de 392,0 millions d’euros au 30 juin à 369,1 millions d’euros au 30 septembre. Nous saluons cette évolution.

Conclusion

Début 2024, nous avions décidé, un peu à contrecœur, de retirer (temporairement) Kinepolis du portefeuille modèle après avoir abaissé notre conseil, l’offre cinématographique s’annonçant peu abondante au premier semestre et préjudiciable au cours. La normalisation de l’offre d’Hollywood et la reprise prochaine de l’expansion de Kinepolis à l’international devraient donner des ailes à l’action, qui pourrait à nouveau battre le marché. Nous relevons donc le conseil.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 38,80 euros

Ticker : KIN BB

Code ISIN : BE0974274061

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 1,01 milliard EUR

C/B 2023 : 19

C/B attendu 2024 : 23,5

Perf. cours sur 12 mois : -15 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -12 %

Rendement du dividende : 1,5 %