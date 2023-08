Berkshire Hathaway, un choix judicieux

La capacité de gain de Berkshire Hathaway demeure sous-estimée. Investir à long terme dans le holding dans l’intention de faire mieux que le marché reste pourtant un excellent choix.

Les résultats trimestriels de Berkshire Hathaway sont connus depuis peu. Le total des actifs du véhicule d’investissement de l’oracle d’Omaha a pour la première fois franchi la barre mythique des 1.000 milliards de dollars. La trésorerie est quant à elle passée de 128,6 milliards à 147,4 milliards de dollars entre janvier et juin. Warren Buffett (voir photo) et son principal associé, Charlie Munger, ont beau sembler réservés face aux marchés actuels, le rapport entre trésorerie et actifs est de 14,2%, un chiffre conforme à la moyenne sur 25 ans et inférieur à celle sur cinq ans (calculée entre 2016 et 2021). Le relèvement des taux d’intérêt sur les bons du Trésor a fait s’envoler les revenus d’intérêts de Berkshire Hathaway à plus de sept milliards de dollars par an, alors qu’ils étaient proches de zéro il y a deux ans.

Le rendement du portefeuille d’actions a tourné autour de 20% au premier semestre, ce qui, dividendes compris, revient à 59 milliards de dollars environ. Le cours de l’action a augmenté de plus de 3% à l’annonce des résultats trimestriels, atteignant son niveau le plus élevé de l’année. Ce qui souligne à quel point il est important d’investir pour le long terme dans Berkshire Hathaway, dont la rentabilité réelle est rarement estimée à sa juste valeur.

Conclusion

Il est intéressant de noter que le tracker iShares Russell 1000 ETF, qui se base sur la capitalisation boursière, accorde au véhicule d’investissement une pondération de 1,5%, alors que l’ETF Invesco FTSE RAFI US 1000, qui étudie les fondamentaux des entreprises, lui réserve 2,8%. Cet écart prouve que les investisseurs sous-estiment toujours la capacité de gain de Berkshire Hathaway. Investir à long terme dans le holding dans l’intention de faire mieux que le marché reste pourtant un choix judicieux.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 352,77 dollars

Ticker: BRK/B US

Code ISIN: US0846707026

Marché: NYSE

Capit. Boursière: 769,8 milliards USD

C/B 2022: 22

C/B attendu 2023: 18

Perf. cours sur 12 mois: +22%

Perf. cours depuis le 01/01: +14%

Rendement du dividende: –