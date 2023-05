Belle évolution d’Ontex

La croissance de son chiffre d’affaires comme de son Ebitda a dépassé le consensus, au premier trimestre. Essentiel: le taux d’endettement se rapproche de l’objectif; il n’était plus que de 5,3 au 31 mars.

Quiconque suit depuis un certain temps le producteur de solutions d’hygiène personnelle pour bébés (couches), femmes (tampons) et personnes âgées (produits d’incontinence), sait ce qu’il doit regarder en premier lieu, dans ses rapports: le ratio d’endettement (dette financière nette/flux de trésorerie d’exploitation). Car Ontex sort d’une situation financière désastreuse. Si fin septembre 2022, le ratio était encore de 7,7, trois mois plus tard, il était déjà tombé au niveau plus acceptable, mais toujours trop élevé, de 6,4. Le marché a dès lors été très heureux de le voir à 5,3 au terme du premier trimestre, 3-4 étant l’objectif que s’est fixé la direction pour la fin de l’année 2023. Pour Gustavo Calvo Paz, CEO d’Ontex depuis novembre, la réduction de la dette est une priorité absolue. La vente, pour 265 millions d’euros, des activités mexicaines du groupe venant d’être bouclée, un prêt de 220 millions d’euros pourra être remboursé. On n’en sait pour l’heure toujours pas plus au sujet de la cession des activités brésiliennes d’Ontex.

Autre point positif: la hausse de 15,9% du chiffre d’affaires (CA), à 651,6 millions d’euros (consensus: 646,3 millions d’euros), entièrement attribuable au relèvement des prix, lequel n’a pas entraîné de baisse des volumes de vente. Cette progression a permis au cash-flow opérationnel (Ebitda) des activités poursuivies (hors marchés émergents) de grimper de pas moins de 95%, à 40,7 millions d’euros (plus de 8% au-dessus du consensus, de 37,6 millions d’euros). La marge d’Ebitda est par conséquent passée de 5,4% à 9,1% (c’est 64 points de base de plus que ce qu’espéraient en moyenne les analystes).

Conclusion

Sur le plan opérationnel, les résultats et la situation financière d’Ontex s’améliorent. S’il réussit à céder ses activités brésiliennes également, le groupe réduira encore son ratio d’endettement. A la traîne d’Euronext Bruxelles depuis des années, l’action Ontex a néanmoins surperformé, de 23%, l’indice Bel 20 sur les six derniers mois. Elle est encore susceptible de battre le marché.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 7,84 euros

Ticker: ONTEX BB

Code ISIN: BE0974276082

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 645,7 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: 14

Perf. cours sur 12 mois: +3%

Perf. cours depuis le 01/01: +20%

Rendement du dividende: –