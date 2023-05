Bayer est un peu moins ambitieux pour 2023

Après un trimestre en demi-teinte, le groupe a revu à la baisse le Rebitda prévisionnel pour l’exercice. Son action n’en demeure pas moins attrayante.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires du groupe a chuté de 2%, à 14,4 milliards d’euros, et le flux de trésorerie opérationnel ajusté hors éléments exceptionnels (Rebitda) a dégringolé de 15%, à 5,3 milliards d’euros; c’est principalement la division Produits pharmaceutiques qui a souffert, avec une baisse de 20%, à 1,4 milliard d’euros, qui résulte du recul (de 13%, à 943 millions d’euros) des ventes de l’anticoagulant Xarelto, dû à la concurrence des génériques en Chine. Cette mauvaise nouvelle en a éclipsé une très bonne: les ventes des nouveaux médicaments Nubeqa (cancer de la prostate; +131%, à 178 millions d’euros) et Kerendia (tension artérielle; +362%, à 52 millions d’euros) affichent une croissance rapide.

Le Rebitda a cédé 2,3%, à 379 millions d’euros, dans la division Santé des consommateurs, et 11%, à 3,3 milliards d’euros, dans la division Phytotechnie, ici en raison d’une normalisation accélérée dans le segment de la protection des cultures; en 2022, ce dernier avait enregistré des ventes record, entre autres parce que certains concurrents avaient rencontré des problèmes de production. La demande d’herbicides à base de glyphosate diminuant plus fortement que prévu, le groupe anticipe désormais un recul de leurs ventes de 1,7 milliard d’euros cette année (pronostic initial: -800 millions d’euros).

Après ce trimestre en demi-teinte, Bayer a revu à la baisse le Rebitda prévisionnel pour 2023: il atteindra 12,5 milliards d’euros (1 milliard de moins qu’en 2022; prévision initiale: 12,5-13,0 milliards d’euros).

Conclusion

A ces chiffres, le cours de l’action a chuté de 10%, alors qu’il avait grimpé de plus de 15% depuis la fin de l’année 2022, porté par des nouvelles encourageantes au sujet de plusieurs nouveaux médicaments et par la nomination d’un nouveau CEO. Au vu des bons résultats des nouveaux traitements, de la dissipation de l’incertitude depuis la résolution du litige Roundup par un accord transactionnel, suivi de plusieurs victoires devant les tribunaux, et également au vu de la valorisation et du rendement du dividende, on ne peut plus attrayants, le conseil d’achat se justifie toujours.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 53,96 euros

Ticker: BAYN GR

Code ISIN: DE000BAY0017

Marché: Francfort

Capit. boursière: 53,01 milliards EUR

C/B 2022: 11,5

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: -13%

Perf. cours depuis le 01/01: +12%

Rendement du dividende: 4,5%