Barco a publié des semestriels décevants

La reprise moins dynamique que prévu en Chine a quelque peu bridé les performances du groupe. Les investisseurs ont toutefois réagi exagérément à sa révision à la baisse des pronostics.

Après un début d’année prometteur, Barco semblait pouvoir atteindre assez facilement ses objectifs annuels. Mais le moteur de croissance s’est essoufflé au 2e trimestre, contraignant la direction à revoir à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires (CA), de 10 à 15% précédemment à moins de 10%.

Ce ralentissement est surtout imputable à la Chine, où la reprise économique est plus lente que prévu. Barco a accru ses capacités de production pour la nouvelle génération de projecteurs numériques, afin de répondre à la demande massive attendue. Cette dernière ne s’est toutefois pas concrétisée, ce qui se ressent surtout au niveau de la division Entertainment, qui, malgré un CA en hausse de 43% au 1er semestre, a manqué les attentes. Notons toutefois, au rang des éléments positifs, la résolution de la pénurie de composants. La division Immersive Experience (projecteurs pour événements et installations fixes) n’est pas parvenue à redresser la barre et la division Healthcare a, contre toute attente, vu son CA se contracter de 10%; les investissements publics dans les soins de santé ont diminué par rapport à la même période de 2022, ce dont a pâti le département Diagnostic Imaging. Quant au département Surgical and Modality, il a fait les frais de la réduction des stocks chez les clients américains et des retards accusés dans les nouveaux projets. Enfin, les ventes de la division Enterprise ont reculé de 2% au 1er semestre; ClickShare (logiciel pour réunions) s’est bien écoulé, mais les ventes de murs vidéos aux entreprises ont diminué. Après un audit stratégique, la direction va prochainement adapter son modèle d’affaires.

Le CA du groupe a progressé de 3% sur un an au 2e trimestre, à 273,9 millions d’euros (consensus: 286 millions d’euros). Dopé par les chiffres du 1er trimestre, le CA du 1er semestre a atteint un record, à 520,9 millions d’euros, soit une hausse de 10% sur un an; les analystes attendaient toutefois 534 millions d’euros. Les nouvelles commandes (541,1 millions d’euros) ont progressé de 6%, surtout grâce aux divisions Entertainment et Enterprise; dans la division Healthcare, en revanche, elles ont diminué. A 505,8 millions d’euros, le carnet de commandes vaut 20 millions d’euros de moins que prévu. La rentabilité s’est pour sa part améliorée. La marge brute est passée de 37,9% au 1er semestre de 2022 à 40,9% un an plus tard. Le cash-flow d’exploitation (Ebitda) brut s’est élevé à 65 millions d’euros, soit une marge d’Ebitda de 12,5%, contre 9,8% un an auparavant. Barco vise toujours une marge d’Ebitda d’au moins 14% pour l’exercice. Sur le long terme, l’entreprise table toujours sur un CA en hausse de moins de 10% et sur une marge d’Ebitda de 14 à 18%.

A l’issue du trimestre, le cash-flow disponible était négatif (-24,1 millions d’euros) du fait notamment d’une augmentation stratégique des stocks, qui représentent désormais 270,5 millions d’euros (245,7 millions fin 2022), et la trésorerie nette était tombée à 203 millions d’euros. Au cours actuel de l’action, le dividende (0,44 euro) correspond à un rendement de 2,3%.

Conclusion

La révision à la baisse des prévisions a certes déçu, mais la réaction des investisseurs – ils ont fait retomber l’action à son plus bas niveau depuis l’an dernier – nous semble exagérée. Les marges esquissées seront atteintes, et le marché chinois finira bien par rattraper son retard. Barco est financièrement sain et se négocie à moins de 20 fois le bénéfice escompté. Nous relevons notre conseil.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 19,32 euros

Ticker: BAR BB

Code ISIN: BE0003790079

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,8 milliard EUR

C/B 2022: 23

C/B attendu 2023: 19,5

Perf. cours sur 12 mois: -20,5%

Perf. cours depuis le 01/01: -18,7%

Rendement du dividende: 2,3%