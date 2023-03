Baisse temporaire des bénéfices de BHP Group

Ce n’est pas nouveau: le groupe voit ses bénéfices fluctuer au gré des prix des matières premières, auxquelles il est très exposé. Il a décidé de miser sur la transition énergétique en produisant surtout les matières minérales qui seront très demandées ces prochaines années. Son action, cyclique, se destine à l’investisseur à long terme.

Au deuxième semestre de 2022, le groupe a vu son bénéfice sous-jacent chuter d’environ un tiers en glissement annuel, pour s’établir à 6,6 milliards de dollars, et son chiffre d’affaires (CA) reculer de 16%, à 25,7 milliards de dollars, en raison de l’augmentation des coûts de production et de la baisse des prix des métaux. Celui du minerai de fer a plongé d’un quart et celui du cuivre, de 19%, en moyenne, par exemple. BHP tire généralement du cuivre et du charbon un CA quasi égal à celui du minerai de fer, qui reste pour sa part la matière première la plus rentable. L’envolée du prix du charbon au premier semestre a été très profitable au groupe. Mais c’est une matière première qui sera de moins en moins extraite, puisque les surprofits qu’elle génère sont très fort taxés.

La reprise économique chinoise sera elle aussi bénéfique à BHP, qui s’est montré optimiste au sujet de la demande de matières premières. Ces prochaines années, le groupe se concentrera davantage sur le cuivre et le nickel, essentiels à la transition énergétique. Il mise d’ailleurs sur ce thème en acquérant le producteur de cuivre OZ Minerals.

Le projet Jansen (potasse), au Canada, avançant plus vite que prévu, il pourrait contribuer au CA du groupe dès 2026 (au lieu de 2027).

BHP a réalisé un cash-flow disponible de 3,5 milliards de dollars au second semestre. A 6,9 milliards de dollars à fin décembre, sa dette nette se situait dans le bas de la fourchette prévisionnelle (de 5 à 15 milliards de dollars). Le dividende intermédiaire a été fixé à 0,9 dollar par action, ce qui représente une dépense de 4,6 milliards de dollars et un ratio de distribution de 69%.

Conclusion

En raison de sa forte exposition aux matières premières, les bénéfices du groupe fluctuent au gré de la conjoncture. BHP entend produire surtout les matières minérales qui seront très demandées pendant le reste de la décennie. Son action se destine donc à l’investisseur à long terme. Elle est attrayante, à 2,5 fois le CA et 5 fois l’Ebitda et avec un rendement de près de 10%. Digne d’achat sur (net) repli.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 25,61 GBP

Ticker: BHP LN

Code ISIN: GB00BH0P3Z91

Marché: London Stock Exchange

Capit. boursière: 193,7 milliards GBP

C/B 2022: 9

C/B attendu 2023: 10

Perf. cours sur 12 mois: -3%

Perf. cours depuis le 01/01: -1%

Rendement du dividende: 9,8%