Atenor maintient sa politique de dividende

Le dividende augmente de 5%, à 2,67 euros brut par action. Ce qui, à son cours actuel, donne un rendement en dividende brut de près de 6%.

Les relèvements des taux d’intérêt nuisent au promoteur immobilier Atenor également, dont l’action n’était déjà plus en grande forme depuis la crise sanitaire. Le marché continue de douter de l’avenir des immeubles de bureaux et dès lors aussi, qu’Atenor pourra mener à bien ses projets dans des délais acceptables, et conclure de nouveaux contrats lucratifs. Ses résultats n’ont en tout cas pas permis de lever ces incertitudes.

S’il a dégagé au premier semestre un bénéfice de 9 millions d’euros, ou de 1,34 euro par action (contre 29,60 millions, ou 4,40 euros par action, un an plus tôt), notamment grâce à la plus-value réalisée sur la vente de sa participation (50%) dans Cloche d’Or Development (Luxembourg) et à la revalorisation de Nysdam, il a affiché une perte nette de 9,8 millions d’euros (ou de 1,47 euro par action) au second semestre. Il a dès lors éprouvé une perte de 0,84 million d’euros, ou de 0,13 euro par action, sur l’exercice 2022, alors qu’il avait clos le précédent sur un bénéfice de 38,1 millions d’euros, ou de 5,66 euros par action.

“(N)ous subissons des crises (…) dont le désordre qu’elles engendrent fige pour un temps les agents économiques”, a déclaré Atenor. Patience, donc. Rappelons que le portefeuille compte 35 projets, ou 1,3 million de mètres carrés, en développement (17 de plus qu’en 2016) dans 10 pays.

Conclusion

Confiante en l’avenir, la direction maintient la politique de dividende en dépit de la légère perte nette accusée. Le dividende augmente de 5%, se hissant de 2,54 à 2,67 euros brut par action. Ce qui, à son cours actuel, donne un rendement en dividende (brut) de près de 6%. Parce que 2023 sera elle aussi une année de transition pour Atenor (hausses des taux, attentisme des investisseurs), nous abaissons notre conseil. Surtout pour le rendement évoqué, l’action mérite d’être conservée.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 45,90 euros

Ticker: ATEB BB

Code ISIN: BE0003837540

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 321 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: 12

Perf. cours sur 12 mois: -23%

Perf. cours depuis le 01/01: -5%

Rendement du dividende: 5,8%