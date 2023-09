ASML: toujours d’excellentes perspectives à long terme

En dépit des difficultés (baisse de la demande dans certains segments, restrictions à l’exportation), ASML a relevé la croissance prévisionnelle de son chiffre d’affaires pour l’exercice. Ses splendides projections à long terme restent par ailleurs inchangées.

L’action du fabricant de machines pour semi-conducteurs s’est dépréciée de quelque 20% depuis le sommet qu’elle a atteint mi-juillet, mais vaut néanmoins plus de 20% de plus qu’il y a 12 mois. L’industrie des semi-conducteurs compte plusieurs segments, dont les performances peuvent varier considérablement. Ainsi la demande de puces pour les secteurs de l’automobile et de l’intelligence artificielle (IA) reste-t-elle très élevée, ce qui est loin d’être le cas dans le segment de l’électronique grand public (qui inclut les smartphones), où la baisse de la demande se répercute sur celle des processeurs et puces mémoire. Les fabricants de puces préfèrent dès lors écouler leurs stocks à en produire de nouvelles; les sous-traitants que sont les fonderies, clientes d’ASML, voient naturellement eux aussi les commandes s’amenuiser. En conséquence, le leader du marché taïwanais, TSMC, qui a éprouvé une baisse de 10% de son chiffre d’affaires (CA) au cours du deuxième trimestre, a demandé à ses principaux fournisseurs, dont ASML, de lui livrer leurs machines plus tard.

Au deuxième trimestre, la Chine a assuré près d’un quart du CA d’ASML, contre seulement 10% un an plus tôt. Et l’on sait pourquoi: ASML (ainsi que d’autres entreprises technologiques) est soumis à des restrictions à l’exportation, étendues à compter de septembre, de sa technologie de pointe vers la Chine. Sont visées tant ses machines de lithographie EUV, qui permettent la production de puces les plus avancées, que ses machines DUV, plus anciennes. Le fabricant doit d’abord demander l’autorisation d’exporter ces machines. Ce qu’il a fait. Il a obtenu toutes les licences pour cette année. Elles expireront le 1er janvier 2024. Les restrictions ne l’affecteront donc pas à court terme. En 2024, en revanche, il est peu probable que ses nouvelles demandes d’exportation soient approuvées. Cette politique risque de se retourner contre l’Occident. Car la Chine finira par devenir autosuffisante. Dans cette optique, ses fabricants de puces doublent chaque année leurs dépenses en recherche et développement. Si SMIC, la plus grande fonderie chinoise et concurrente de TSMC, doit pour l’heure se contenter d’une technologie dépassée, elle est toutefois en mesure de produire des semi-conducteurs pour les smartphones de Huawei – encore une entreprise chinoise boycottée par l’Occident. A terme, Alibaba, Tencent, Baidu ou encore ByteDance préféreront sûrement acheter localement à subir les caprices de l’Occident.

Son carnet de commandes s’étant étoffé de 4,5 milliards d’euros au deuxième trimestre, à 38 milliards, un record, ASML a relevé la croissance prévisionnelle du CA pour l’exercice à environ 30% (initialement: 25%). Ses projections à long terme restent inchangées. Il entend toujours réaliser un CA de 30-40 milliards d’euros en 2025 et de 44-60 milliards en 2030; les marges augmenteront elles aussi progressivement, pour se situer entre 54 et 60% en 2030. Les tendances structurelles que sont l’IA, l’électrification et la transition énergétique garantissent à ASML une demande soutenue de machines pour semi-conducteurs.

Conclusion

Le report des livraisons n’inquiète pas Peter Wennink, le CEO. Nous sommes sereins également. ASML opère dans une industrie cyclique et l’environnement macroéconomique lui complique parfois la vie. Pour autant, ASML reste leader de son marché et ses perspectives à long terme demeurent excellentes. Nous visons une croissance annuelle moyenne du CA d’au minimum 10% pour le reste de la décennie. Nous avions revu temporairement notre conseil à la baisse, mais après le net repli du cours de ces derniers mois, nous le relevons d’un cran.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 553,90 euros

Ticker: ASML NA

Code ISIN: NL0010273215

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 223,2 milliards EUR

C/B 2022: 29,5

C/B attendu 2023: 28,5

Perf. cours sur 12 mois: +26%

Perf. cours depuis le 01/01: +10%

Rendement du dividende: 1,1%