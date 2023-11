ASMI relève ses prévisions

Tout n’est pas si sombre dans le secteur des semi-conducteurs: ASMI a publié des trimestriels encourageants et revu ses prévisions à la hausse.

ASMI a présenté des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, grâce à un mix produits favorable, une baisse des coûts et une contribution plus importante de la Chine. A 622,3 millions d’euros, le chiffre d’affaires (CA) a dépassé tant les prévisions du groupe que le consensus. Attendue à 47,6%, la marge bénéficiaire brute (48,9%) n’a guère fluctué sur le trimestre. Les nouvelles commandes ont dépassé les attentes, à 627,4 millions d’euros – soit 16% de plus que le consensus et bien plus qu’au deuxième trimestre.

Pour le deuxième semestre, la direction escompte désormais un CA en baisse de 10% (et non, comme auparavant, d’“au moins 10%”). Si l’on prend la prévision médiane (620 millions d’euros), le CA annuel dépassera tout de même de 9% celui de 2022, à 2,6 milliards d’euros. Les prévisions pour la marge d’exploitation ont aussi été revues, à “au moins 26%”, contre “26% ou moins” précédemment.

ASMI a clos le trimestre avec 547 millions d’euros de liquidités, un chiffre proche de l’objectif qu’elle s’est fixé (600 millions d’euros). Le programme de rachat d’actions a été achevé en septembre, avec 100 millions d’euros de titres acquis. Les résultats du groupe sont supérieurs à la moyenne sectorielle, mais plusieurs sous-segments (dont les puces mémoire) sont toujours dans la tourmente.

Conclusion

Nous maintenons inchangées nos prévisions de bénéfice pour cet exercice (13 euros par action) et le prochain (14,3 euros par action). ASMI se négocie donc respectivement à 30 et 27 fois les bénéfices de ces exercices. Le cours a gagné 60% depuis le début de l’année. Malgré les nombreuses qualités de la société, nous pensons qu’une recommandation d’achat n’est plus justifiée au prix actuel, compte tenu de la détérioration de la situation macroéconomique. Prudents, nous abaissons donc notre conseil.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 385,6 euros

Ticker: ASMI NA

Code ISIN: NL0010273215

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 19,06 milliards EUR

C/B 2022: 21

C/B attendu 2023: 29

Perf. cours sur 12 mois: +65%

Perf. cours depuis le 01/01: +63%

Rendement du dividende: 0,6%