ASMI, le fleuron sectoriel en pleine forme

Le cru 2023 devrait encore être excellent pour le fabricant de machines à fabriquer des puces. La valorisation est élevée, mais vu les excellentes perspectives de bénéfices, elle pourrait se normaliser.

ASMI fabrique des machines utilisées dans la première partie de la production de semi-conducteurs, pour l’application de couches de matériau très fines sur des disques de silicium ronds (ou wafers), à l’aide de deux techniques: le dépôt de couches atomiques (ALD) et l’épitaxie (couches cristallines).

ASMI vend probablement les meilleures machines ALD, ce qui lui a permis de gagner des parts de marché ces dernières années. En 2022, la société détenait environ 55% du marché de l’ALD, un procédé essentiel pour les puces les plus avancées, qui représentait, l’an dernier, 28% du budget total consacré aux équipements de fabrication de wafers (20% en 2017). Logiquement, le chiffre d’affaires (CA) d’ASMI a triplé sur les cinq années écoulées. Près de 60% du CA du groupe provient des machines ALD.

L’épitaxie s’est aussi imposée dans la fabrication de semi-conducteurs. ASMI détient actuellement une part de marché de 20% pour cette technique, mais entend dépasser les 30% d’ici à 2025. L’épitaxie représente environ 10% du CA total de la société. Les pièces de rechange et les services assurent 20% du CA, le reste provenant d’autres activités.

Depuis quelques années, ASMI profite largement de la croissance du marché des puces et du succès de l’ALD. Entre 2018 et 2022, son CA a augmenté de 195%, soit 31% en moyenne par an. Le nombre de commandes a progressé plus rapidement encore (+235% ) sur la période; du fait des problèmes d’approvisionnement pendant la pandémie et des capacités limitées, le carnet de commandes a gonflé, atteignant 1,6 milliard d’euros au trimestre dernier – quasiment assez pour générer le CA attendu pour les trois trimestres restants sans nouvelle commande. Dès lors, le CA de 2023 sera probablement supérieur à celui de 2022, alors que le secteur des puces connaît un creux cyclique.

Au cours des prochaines années, ASMI devrait encore croître plus rapidement que le marché, dopé à la fois par l’essor du marché des puces, mais aussi la volonté de développer une capacité de production de semi-conducteurs avancés nationale aux Etats-Unis, en Europe et en Chine, qui se traduira par des investissements considérables dans les années à venir. ASMI table sur un CA de 2,8 à 3,4 milliards d’euros pour 2025 (2,6 milliards pour cette année).

Le bénéfice suit lui aussi la tendance haussière du CA. De 11,60 euros en 2023, le bénéfice par action est attendu à 16,75 euros d’ici 2025. En 2022 et, dans une moindre mesure, cette année, ASMI a souffert de problèmes de livraison et de la hausse des coûts, qui ont plombé les marges. Un redressement s’esquisse, puisqu’un CA plus important permet de réaliser des économies d’échelle.

Conclusion

ASMI est bien positionné sur un marché technologique qui affiche de belles perspectives de croissance; son bilan est robuste avec des liquidités supérieures aux dettes. Il n’est donc pas surprenant que le ratio cours/bénéfice, sur la base d’un cours de 350 euros et d’un bénéfice par action de14,30 euros en 2024, semble élevé, à 24,5. Compte tenu du carnet de commandes bien rempli et de l’horizon radieux pour le marché des semi-conducteurs, la probabilité que les résultats déçoivent est faible.

Parallèlement, les estimations pour 2025, avec un bénéfice estimé à17,44 euros par action, ne sont pas trop optimistes et il est possible que les résultats soient meilleurs que prévu; cela s’est déjà produit chez ASMI. Dans quelques années, la valorisation actuelle pourrait donc ne plus être aussi élevée. Nous recommandons donc l’achat du titre.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 403,05 euros

Ticker: ASMI NA

Code ISIN: NL0010273215

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 19,92 milliards EUR

C/B 2022: 41

C/B attendu 2023: 34,5

Perf. cours sur 12 mois: +45%

Perf. cours depuis le 01/01: +69%

Rendement du dividende: 1,1%