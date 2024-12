Aris Mining : à l’aube de la croissance

Le potentiel de revalorisation de l’action est non négligeable. Il faut avant tout qu’Aris Mining mette en œuvre ses projets de croissance.

Aris Mining, producteur d’or ambitieux, possède deux mines en activité, dotées de beaux plans d’expansion. Sur les 12 derniers mois (jusqu’au 30 septembre), il a produit au total 215.000 onces troy (ozt) d’or, pour un cash-flow opérationnel de 147,2 millions de dollars. Le coût total de production avoisine 1.500 dollars par ozt d’or. Segovia est la plus productive, avec 185.000-195.000 ozt d’or attendues pour 2024. Elle se distingue aussi par la forte teneur en minerai de ses réserves. La capacité de traitement de la mine sera étendue, de 2.000 à 3.000 tonnes par jour. Pour ce faire, un investissement de 15 millions de dollars suffira. Le projet sera prêt au premier trimestre de 2025. La direction s’attend à ce que Segovia livre 250.000 ozt d’or en 2025 et au minimum 300.000 ozt en 2026. Les activités d’exploration, nettement accrues depuis 2023, ont permis de mieux estimer les ressources du projet : celles-ci ont fait un bond. Malgré la hausse notable attendue de la production de Segovia à partir de 2025, la société vise à en prolonger la durée de vie à sept ans au bas mot d’ici deux ans.

L’autre actif, Marmota, est une petite mine à ciel ouvert qui produit environ 25.000 ozt d’or par an. Aris Mining investit 280 millions de dollars pour y construire une mine souterraine. Sur le budget total, 122 millions de dollars seront financés par un accord de streaming avec Wheaton Precious Metals, et le solde, à l’aide des fonds disponibles et des cash-flows issus de la production. Après le démarrage de la mine souterraine, prévu en 2026, la production totale (souterraine et de surface) de Marmota atteindra annuellement en moyenne 162.000 ozt d’or pendant 20 ans. Segovia et Marmota produiront dès lors ensemble quelque 470.000 ozt en 2026.

Mais la croissance du groupe proviendra également de ses trois projets majeurs que sont Soto Norte, Toroparu et Juby. En juin, Aris Mining a déboursé 95 millions de dollars pour relever sa participation dans Soto Norte de 20 à 51 %. Il entend développer ce gigantesque projet dont les ressources en or sont de 12 millions ozt. La récente annonce d’un moratoire de deux ans sur les nouveaux permis environnementaux autour de Soto Norte a donc de quoi décevoir. Mais la direction l’avait anticipé en travaillant sur un plan d’exploitation minière plus petit, largement soutenu par la population locale. Les études préliminaires seront prêtes d’ici mi-2025.

En novembre, Aris Mining a émis pour 450 millions de dollars d’obligations à cinq ans, assorties d’un taux d’intérêt de 8 %. L’émission a suscité un grand intérêt. Le produit a servi à rembourser 295 millions de dollars d’obligations en circulation arrivant à échéance en 2026. La dette nette pro-forma s’élève à 233 millions de dollars. Le marché table pour 2025 sur un Ebitda de 300 millions de dollars et pour 2026, de 500 millions de dollars.

Conclusion

La légère baisse du cours de l’or et la déception entourant Soto Norte ont refroidi l’optimisme qui prévalait au début de l’année. L’investisseur en matières premières conscient du risque y décèlera une excellente (nouvelle) opportunité d’acquérir le titre. Avec une valeur de l’actif économique de 4 fois à peine le cash-flow opérationnel prévu pour 2025 et de 2,4 fois pour 2026, il existe un fort potentiel de revalorisation, à condition que la direction réussisse à mettre en œuvre des projets de croissance. Une évolution positive de Soto Norte et/ou de Toroparu soutiendrait également le cours.



Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 5,43 dollars canadiens

Ticker : ARIS CN

Code ISIN : CA04040Y1097

Marché : Toronto

Capit. boursière : 928 millions CAD

C/B attendu 2023 : 47,2

C/B attendu 2024 : 15

Perf. cours sur 12 mois : +28,4 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +20,5 %

Rendement du dividende : –