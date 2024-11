argenx : très bon départ pour le traitement de la PIDC

De 573 millions de dollars, les ventes nettes d’argenx au troisième trimestre ont ébahi les investisseurs et les analystes (consensus : 522 millions). Elles ont progressé de 74,1 % en glissement annuel et de 20 % en rythme trimestriel.

Après neuf mois, le chiffre d’affaires (CA) a gagné 77,5 %, à 1,45 milliard de dollars. Le CA américain a augmenté de 21 % par rapport au deuxième trimestre, à 492 millions de dollars, porté non seulement par la hausse des ventes de Vyvgart (efgartigimod administré par intraveineuse) et de Vyvgart Hytrulo (même inhibiteur de FcRn, administré sous le derme) aux patients souffrant de myasthénie (gMG), mais aussi par les ventes supérieures aux attentes de Vyvgart Hytrulo aux patients atteints de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) – indication approuvée par la FDA le 21 juin dernier. Si les CA distincts n’ont pas été transmis, certaines comparaisons intéressantes bien. Par exemple, trois mois après la mise sur le marché, au premier trimestre de 2022, du Vyvgart pour la gMG, 380 patients étaient traités. Pour la PIDC, on en était à plus de 300 patients sous traitement à fin septembre. Le CA issu de la PIDC ressortait à 21,2 millions de dollars au premier trimestre de 2022 et le consensus table sur 50 millions de dollars pour 2024. Mais l’on sait déjà que ce pronostic est trop peu ambitieux en ce que, par patient atteint de la PIDC, le CA annuel net attendu est de 450.000 dollars, contre 225.000 par patient souffrant de gMG. Autre élément positif : 25 % des neurologues prescrivent désormais le Vyvgart à leurs patients atteints de la PIDC ; parmi eux, certains commencent seulement à le prescrire également à leurs patients souffrant de gMG. De quoi dissiper les craintes d’un démarrage plus lent du traitement de la PIDC.

Au Japon et dans le reste du monde (Europe, Israël et Canada), le CA a crû respectivement de 20 % et 28 %, à 24 millions et 46 millions de dollars, au troisième trimestre. En Chine, le CA, plus fluctuant (ventes par le biais du partenaire Zai Lab), a chuté de 21 %, à 11 millions de dollars.

Le bénéfice d’exploitation s’élève à 14,2 millions de dollars, le bénéfice net, à 91,4 millions, grâce notamment à 40 millions de revenus d’intérêts. La trésorerie a enflé de 194,5 millions de dollars depuis la fin de l’année 2023, à 3,4 milliards, ou 56 dollars par action, et moins que les 500 millions de dollars pronostiqués auront finalement été consommés sur l’exercice. L’entreprise vise un CA de 2,04 milliards de dollars pour 2024 et de 2,91 milliards de dollars pour 2025. Le développement du pipeline s’accélère comme le prévoit son plan stratégique pour 2030. Avant la fin de l’année, quatre études de phase III seront en cours avec l’efgartigimod (indications : MG oculaire, MG séronégative, TED et syndrome de Sjögren) et une étude de phase III testant l’empasiprubart (ARGX-117) sur la neuropathie motrice multifocale sera lancée. L’une des deux indications (maladies rénales) pour lesquelles Zai Lab a mené une étude de phase II avec l’efgartigimod ne sera pas développée davantage. La dernière nouvelle d’importance attendue cette année sera la décision d’argenx de poursuivre ou d’abandonner la phase III des études avec l’efgartigimod pour trois variantes de la myosite. Le 10 avril 2025, nous saurons si la FDA approuve l’auto-administration d’efgartigimod par seringue pré-remplie, pour la gMG et la PIDC.

Tous les autres programmes (ARGX-119 et quatre autres molécules) évoluent comme souhaité. L’entreprise fera part des étapes prévues l’an prochain lors de la conférence annuelle de JPMorgan, début 2025. Très satisfaits du rapport trimestriel, nous maintenons notre conseil d’achat.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 543,80 euros

Ticker : ARGX BB

Code ISIN : NL0010832176

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 32,7 milliards EUR

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : +17 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +58 %

Rendement du dividende : –