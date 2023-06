argenx: son Vyvgart Hytrulo approuvé

Si les résultats de l’étude de phase III sur le PIDC, qui seront dévoilés en juillet, sont concluants, il ne fera plus aucun doute que le Vyvgart est à lui seul un véritable pipeline.

Comme espéré, argenx a reçu le feu vert de l’agence américaine des médicaments (FDA) pour commercialiser le Vyvgart Hytrulo, la version du Vyvgart (molécule efgartigimod, un inhibiteur de FcRn) à administrer par voie sous-cutanée aux patients atteints de myasthénie. La gamme de traitements de cette maladie s’élargit donc – 18 mois plus tôt, une autre étape clé avait été franchie, l’administration par intraveineuse du produit ayant été autorisée – et le chiffre d’affaires (CA) reste estimé à 2-2,5 milliards de dollars. Comme le Vyvgart, le Vyvgart Hytrulo peut être administré à tout stade de la maladie et quelque qu’ait été l’éventuel traitement précédent. Il se destine pour sa part aux patients positifs aux anticorps anti-récepteurs de l’acétylcholine (85% des cas de myasthénie), et doit être administré par un professionnel de la santé.

Avec cette approbation, argenx reste bien positionnée sur le marché. Car la FDA a autorisé, le 26 juin, l’administration par voie sous-cutanée de l’inhibiteur de FcRn d’UCB (rozanolixizumab).

Les résultats de l’étude de phase III portant sur l’effet de l’efgartigimod sur le PIDC seront dévoilés en juillet. Comme l’enjeu est de taille (CA ici évalué à 1,5-2 milliards de dollars), ils sont susceptibles de faire réagir l’action fortement.

L’entreprise a fait part de premières données concluantes (étude de phase II en cours) concernant le traitement de la neuropathie motrice multifocale avec l’inhibiteur de C2 ARGX-117 (empasiprubart). Une deuxième cohorte de patients pourra être recrutée si l’analyse intermédiaire démontre le profil de sécurité et d’efficacité du produit.

Conclusion

Si, lorsqu’ils tomberont le mois prochain, les résultats de l’étude de phase III sur le PIDC sont concluants, il ne fera plus aucun doute que le Vyvgart est à lui seul un véritable pipeline. En attendant, l’action reste digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 347,2 euros

Ticker: ARGX BB

Code ISIN: NL0010832176

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 19,3 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -1,5%

Perf. cours depuis le 01/01: -1%

Rendement du dividende: –