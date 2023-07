argenx: l’efgartigimod continue de surprendre

Le Vyvgart Hytrulo peut améliorer et stabiliser de manière significative les symptômes de la maladie PIDC. Le candidat médicament semble même plus efficace que le traitement standard actuel. Sa mise sur le marché pour cette indication sera demandée avant la fin de l’année. L’entreprise a, après cette formidable annonce, levé des fonds sans peine.

A en juger par l’évolution du cours de l’action, les actionnaires d’argenx étaient tendus, les deux premières semaines du mois de juillet. Ils attendaient les résultats de l’importante étude de phase III menée avec le Vyvgart Hytrulo, la version du Vyvgart (molécule efgartigimod) à administrer par voie sous-cutanée, auprès de patients atteints de la maladie neuromusculaire PIDC. Ceux qui se sont défaits de leurs titres s’en mordent les doigts car les résultats, présentés le 17 juillet, ont dépassé les attentes.

L’étude a atteint le critère d’évaluation principal, le Vyvgart Hytrulo ayant réduit de 61 % le risque de rechute par rapport au placebo. En outre, 67 % des patients traités ont vu leur état clinique s’améliorer, et même 78 % si l’on exclut les patients qui n’ont pas participé à l’étude depuis assez longtemps ou n’ont pas reçu au moins quatre injections. Les profils d’innocuité et de tolérabilité demeurent excellents. Un taux très élevé de 91 % des patients éligibles sont passés à l’étude d’extension. L’étude a démontré que les auto-anticorps IgG jouent un rôle important dans la PIDC et que le Vyvgart Hytrulo peut améliorer et stabiliser de manière significative les symptômes de la maladie. Le candidat médicament semble même plus efficace que le traitement standard actuel (administration d’immunoglobulines durant plusieurs jours), il affiche un meilleur profil d’innocuité et le mode d’administration est simple. L’entreprise entend soumettre sa demande de mise sur le marché pour cette indication avant la fin de l’année.

Au 4e trimestre seront dévoilés les résultats des études de phase III (administration sous-cutanée) pour les indications pemphigus vulgaire (maladie de la peau) et PTI (maladie du sang).

Comme souvent peu après l’annonce d’excellentes nouvelles, argenx a procédé à une levée de fonds. Elle a obtenu 1,1 milliard de dollars alors qu’elle tablait sur 750 millions de dollars, par l’émission de 1,58 million de certificats à 490 dollars l’unité et de 663.918 actions à 436,37 euros. Si l’on tient compte de l’option de surallocation de 15% immédiatement exercée, l’émission a procuré un produit brut de pas moins de 1,27 milliard de dollars (1,13 milliard d’euros). Quel succès! La biotech dispose désormais de 3 milliards de dollars de liquidités, ce qui est largement suffisant pour atteindre le seuil de rentabilité, peut-être dès l’année prochaine. Elle peut poursuivre le développement du Vyvgart et des molécules ARGX-117 et ARGX-119. Elle a déjà communiqué le CA tiré du Vyvgart au 2e trimestre (rapport complet: le 27 juillet): à 269 millions de dollars, il a cette fois encore dépassé (de 16%) le consensus (231 millions) et s’est accru de 23% par rapport au 1er trimestre (213 millions). Le cap du milliard de dollars de CA (blockbuster) sera donc vraisemblablement déjà atteint au cours de cette 2e année de vente.

Conclusion

Nous sommes à court de superlatifs pour qualifier l’incroyable parcours d’argenx. Et cela va sans dire, nous sommes très heureux d’en avoir acquis des actions il y a longtemps, au prix de 13,25 euros; le rendement s’élève à environ 3.500%. Nous vous avons déjà fait part de notre crainte qu’argenx soit rachetée (l’offre inclurait à n’en point douter une prime élevée). Si c’est le cas, ce sera plus que probablement au cours des six mois qui viennent. Nous aimerions toutefois la voir rester indépendante conformément à son souhait. Ce qui nous paraît certain, c’est que le meilleur reste à venir pour elle.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 475,9 euros

Ticker: ARGX BB

Code ISIN: NL0010832176

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 27,9 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +31,8%

Perf. cours depuis le 01/01: +34,8%

Rendement du dividende: –