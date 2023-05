argenx: le Vyvgart continue de dépasser les attentes

Après la publication du rapport relatif au premier trimestre, les analystes ont relevé de 50 millions de dollars le chiffre d’affaires qu’ils prévoient pour le Vyvgart en 2023, à 966,1 millions de dollars.

Les ventes de Vyvgart, le produit phare d’argenx, évoluent très bien. Passé de 173,4 millions de dollars au 4e trimestre de 2022 à 218 millions de dollars au 1er trimestre, le chiffre d’affaires (CA) net a encore une fois nettement dépassé les attentes moyennes des analystes (181 millions de dollars). Cela fait cinq trimestres d’affilée que l’inhibiteur de FcRn qu’est le Vyvgart surprend le consensus. Le CA s’est établi à 196 millions de dollars (+23% par rapport au 4e trimestre) aux Etats-Unis et à 10 millions de dollars au Japon comme en Europe (+16% et +82% respectivement). Après la publication du rapport trimestriel, les analystes ont relevé de 50 millions de dollars le CA qu’ils prévoient pour le Vyvgart en 2023, à 966,1 millions de dollars (CA réalisé en 2022: 400,7 millions).

L’entreprise argenx ne néglige aucune piste (expansion géographique, élargissement de l’offre) pour que le plus grand nombre de patients possible puisse bénéficier du Vyvgart rapidement. L’agence britannique des médicaments l’a autorisée le 15 mars à le commercialiser pour la myasthénie; d’ici la fin de l’année ou le début de 2024, le traitement devrait être remboursé dans le pays. Des négociations sont en cours sur le prix du Vyvgart dans 10 pays d’Europe, mais cette année encore, c’est l’Allemagne, où le montant du remboursement sera connu en septembre, qui livrera la majeure partie du CA d’argenx. A partir de 2024, la croissance du CA en Europe devrait s’accélérer. Comme aux Etats-Unis, les réactions des médecins et des patients y ont été très positives.

Le 24 avril, le Vyvgart a été approuvé en Israël (partenaire Medison Pharma). Cette année, on attend encore les décisions de la Chine (partenaire Zai Lab) et du Canada. L’entreprise espère en outre voir l’administration sous-cutanée du Vyvgart, à l’aide la technologie de Halozyme, autorisée (décision attendue le 20 juin aux Etats-Unis, au 4e trimestre de 2023 en Europe et au 1er trimestre de 2024 au Japon).

L’approbation du Vyvgart dans d’autres indications, elle aussi, doperait la croissance d’argenx. Les résultats de trois études de phase III tomberont déjà cette année. En juillet seront publiés ceux sur la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC; CA escompté par les analystes de 1,5-2 milliards de dollars, à comparer aux 2-2,5 milliards de dollars de CA qu’ils attendent pour la myasthénie). Le recrutement est achevé pour les études de phase III évaluant l’administration sous-cutanée du Vyvgart pour le pemphigus vulgaire (PV) et le purpura thrombopénique idiopathique (PTI); les résultats seront dévoilés au 4e trimestre. Ceux de l’étude de phase III testant l’administration par intraveineuse pour le PTI, livrés l’an passé, étaient concluants; une demande d’autorisation sera soumise au Japon cet été. Au 4e trimestre, nous découvrirons par ailleurs les données de l’étude de preuve de concept (phase II) sur le syndrome de stress post-traumatique lié au Covid-19. Les résultats intermédiaires des études de phase II/III sur la pemphigoïde bulleuse et sur la myosite tomberont en 2024, respectivement au 1er et au 2d semestre. Entre les deux arriveront les résultats de phase II sur l’effet de l’inhibiteur de C2 ARGX-117 sur la neuropathie motrice multifocale (NMM). La première étude sur l’ARGX-119 a été lancée en février. Le nom du prochain produit à développer sera annoncé cette année.

L’entreprise a annoncé mi-avril un partenariat avec Genmab portant sur le développement d’anticorps en immunologie et en oncologie. Elle réduit ainsi le risque d’être la cible de grands acteurs pharma en quête de croissance externe. L’action demeure digne d’achat dans l’attente de la décision de la FDA du 20 juin et des résultats de phase III sur la PIDC, le PV et le PTI.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 364,5 euros

Ticker: ARGX BB

Code ISIN: NL0010832176

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 20,3 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +31%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: –