argenx franchit la barre pour la septième fois

argenx achève le 3e trimestre sur des ventes à nouveau plus élevées que prévu du Vyvgart, dont le chiffre d’affaires net est supérieur de 12% au consensus et de 22% au chiffre d’affaires net du 2e trimestre.

argenx annonce, pour le septième trimestre consécutif, des ventes nettes plus importantes que prévu du Vyvgart (molécule: efgartigimod). A 329,1 millions de dollars, le chiffre d’affaires (CA) net de cet inhibiteur de FcRn utilisé contre la myasthénie grave généralisée (MGg) est supérieur de 12% au consensus et de 22% au CA net du 2e trimestre. Deux phénomènes, plutôt ponctuels, ont joué en sa faveur. D’abord, son prix de vente, bien plus élevé que prévu, en Allemagne, a permis d’opérer un ajustement rétroactif de 6 millions de dollars. Ensuite, le CA inclut 7 millions de dollars issus de la première livraison de Vyvgart au partenaire chinois Zai Labs. Les premières ventes en Chine ont rapporté à argenx 0,7 million de dollars de royalties. Le CA englobe également les ventes initiales du Vyvgart Hytrulo, la forme d’administration sous-cutanée approuvée en juin aux Etats-Unis. Ce médicament attire pour l’heure essentiellement de nouveaux patients et de nouveaux médecins prescripteurs, une excellente nouvelle qui laisse de surcroît entrevoir une évolution vers un traitement plus précoce de la maladie.

A 280 millions de dollars, le CA aux Etats-Unis a bondi de 15% en glissement trimestriel. Le Japon a enregistré une croissance identique, à 15 millions de dollars, tandis que l’Europe multipliait son CA par plus de deux, à 26 millions de dollars (les 6 millions supplémentaires en Allemagne inclus). Le CA net du Vyvgart s’est établi après neuf mois à 816 millions de dollars, de sorte que le médicament pourrait bien atteindre dès l’an prochain le statut de blockbuster (1 milliard de dollars de CA en un an). La perte nette du 3e trimestre s’élève encore à 72,6 millions de dollars (195,9 millions après neuf mois).

L’expansion géographique se poursuit. argenx a récemment célébré ses premières ventes en Chine, en Italie et en Espagne, ainsi que son approbation au Canada (premières ventes au 4e trimestre). La demande d’approbation du Vyvgart Hytrulo dans la MGg devrait être bientôt acceptée, en Europe puis au Japon. Mais le plus grand potentiel de croissance de l’efgartigimod réside dans ses indications supplémentaires: au vu des résultats obtenus en juillet avec le Vyvgart Hytrulo chez des patients atteints de polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique, argenx soumettra cette année encore sa demande à l’agence américaine des médicaments. Tim Van Hauwermeiren, son CEO, a déclaré avoir l’intention de demander que le dossier soit traité en priorité. Au Japon, les résultats de l’étude de phase III menée l’an dernier sur l’application intraveineuse de l’efgartigimod dans l’indication purpura thrombopénique idiopathique ont permis à l’entreprise de d’ores et déjà introduire un dossier; la décision est attendue pour le 1er trimestre de 2024. En Europe et aux Etats-Unis, c’est cette année encore que sont espérés les résultats de l’étude de phase III de la forme d’administration sous-cutanée. Les résultats du stade III de l’étude sur le pemphigus vulgaire et la décision de lancer la phase III dans la pemphigoïde bulleuse seront annoncés vers la fin de l’année également. Des études sur d’autres indications sont par ailleurs au programme. Enfin, les premières études sur l’ARGX-117 et l’ARGX-119 sont en cours.

Conclusion

argenx cherche, non sans succès, à maximiser les possibilités commerciales de l’efgartigimod. On en saura bientôt plus sur le potentiel de la molécule en tant que ‘‘pipeline en un produit’’, ainsi que sur le portefeuille de médicaments en général.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 444,10 euros

Ticker: ARGX BB

Code ISIN: NL0010832176

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 26,2 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +12,5%

Perf. cours depuis le 01/01: +26,1%

Rendement du dividende: –