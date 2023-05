Apple fera sans doute mieux l’année prochaine

De croissance élevée, on ne parle hélas plus depuis longtemps. Grâce aux rachats d’actions, le bénéfice par action n’a cédé que 1%, à 1,53 dollar, au deuxième trimestre de l’exercice 2022/23. L’iPhone s’est vendu comme des petits pains et l’on est en droit d’espérer que sa version 15, dont le lancement est attendu en septembre, contribuera à stimuler la croissance du géant californien.

Apple a vu son chiffre d’affaires (CA) reculer de 2,5% au deuxième trimestre de son exercice décalé. Sans l’effet de change, le groupe à la pomme aurait enregistré une croissance de quelques pour cent. Le bénéfice net aussi, s’est affaissé (-3,4%), mais grâce aux rachats d’actions, le bénéfice par action (BPA) n’a baissé que de 1%, à 1,53 dollar. Si l’iPhone s’est encore mieux vendu, les ordinateurs portables et tablettes ont eu un peu moins de succès qu’un an plus tôt. Le dividende trimestriel a été majoré d’un cent, à 0,24 dollar.

Apple s’attend à une baisse du CA de l’ordre de 2 à 3% au troisième trimestre également, qui est généralement le moins bon de l’année. Le quatrième trimestre devrait donc être meilleur, mais comme il est probable qu’il ne compensera pas suffisamment les précédents pour que le BPA prévisionnel de 5,95 dollars soit atteint, la direction a abaissé ce dernier à 5,90 dollars.

Il y a plusieurs raisons d’être optimiste quant au prochain exercice (qui commencera en octobre). L’on a en effet pu observer qu’une année de forte croissance du CA succède généralement à deux années de plus faible croissance, voire de contraction, chez Apple. Ceux qui, ces dernières années, ont remis à plus tard l’achat d’un nouveau téléphone, sont susceptibles de jeter leur dévolu sur l’iPhone 15, qui sortira cette année, par exemple. Si c’est le cas, la croissance et donc aussi, le BPA de l’exercice 2023/24, seront plus élevés; le BPA pourrait s’élever à 6,55 dollars, et le ratio cours/bénéfice, à un peu plus de 26.

Conclusion

Parce que ses clients sont très fidèles à leur marque, Apple conserve une belle part de marché. Son excellent bilan l’autorise à racheter pour 90 milliards de dollars supplémentaires d’actions. La croissance moyenne, ces dernières années, n’est toutefois plus vraiment élevée. L’action est par ailleurs un peu trop chère pour que nous en recommandions l’achat. A conserver, toujours.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 173,50 dollars

Ticker: AAPL US

Code ISIN: US0378331005

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 2.728,9 milliards USD

C/B 2022: 29

C/B attendu 2023: 29,5

Perf. cours sur 12 mois: +15%

Perf. cours depuis le 01/01: +33%

Rendement du dividende: 0,5%