AMG mérite une valorisation plus élevée

Le spécialiste des métaux peine à convaincre le marché, malgré le bon rapport trimestriel et le relèvement de ses prévisions à moyen terme.

AMG a clos un bon premier trimestre, avec un chiffre d’affaires (CA) de 450,6 millions de dollars, en hausse de 12% sur un an. Grâce à la hausse des prix de vente de divers métaux, le cash-flow d’exploitation (Ebitda) a plus que doublé, passant de 54,8 à 118,1 millions de dollars. La grande majorité de l’Ebitda (92 millions de dollars) provient des activités du groupe au Brésil, et notamment de l’extraction de lithium, essentiel à la fabrication de batteries, et de tantale, un métal rare utilisé dans les alliages et pour la production de moteurs d’avion, de réacteurs nucléaires et de composants de missiles, entre autres.

Le bénéfice par action du groupe a grimpé de 0,89 dollar à 1,72 dollar en glissement annuel, au premier trimestre. Malgré le fort repli du prix du lithium, ces derniers mois, en raison notamment de la diminution de la demande de véhicules électriques, la direction a réitéré ses perspectives pour 2023 et vise un Ebitda d’au moins 400 millions de dollars. L’objectif à moyen terme a été considérablement relevé: d’ici cinq ans, AMG espère générer un Ebitda d’au moins 650 millions de dollars, alors que l’estimation précédente était de 500 millions de dollars. Le bénéfice devrait surtout être dopé par les divers projets d’expansion, qui avancent comme prévu; citons par exemple l’expansion de la capacité de production de lithium au Brésil ou la construction d’une usine d’hydroxyde de lithium en Allemagne.

Conclusion

A en juger par la capitalisation boursière de 1,4 milliard d’euros, le marché ne semble pas encore convaincu par AMG, qui opère dans un secteur très cyclique et est confronté à des cours des métaux très imprévisibles. Avec un ratio cours/bénéfice estimé à 7,5 pour 2023, le titre affiche toutefois toujours une valorisation suffisamment attrayante pour que nous maintenions notre recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 44,75 euros

Ticker: AMG NA

Code ISIN: NL0000888691

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 1,45 milliard EUR

C/B 2022: 9,5

C/B attendu 2023: 7,5

Perf. cours sur 12 mois: +30%

Perf. cours depuis le 01/01: +28%

Rendement du dividende: –