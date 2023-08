Amélioration des coûts de production chez Equinox Gold

Le groupe a produit plus d’onces que l’an passé, au premier semestre. Il compte sur quatre projets, le plus important étant Greenstone, pour assurer sa croissance au cours des prochaines années et franchir le cap du million d’onces troy d’or produites par an.

Pour le 2e trimestre consécutif, le marché a bien réagi au rapport du producteur d’or canadien Equinox Gold. Le groupe a extrait 137.661 onces troy d’équivalent or au 2e trimestre, soit 13,9% de plus qu’un an plus tôt et 12,2% de mieux qu’au 1er trimestre de 2023. Il a donc produit en six mois 260.408 onces troy d’équivalent or, ou 9,3% de plus que l’an dernier. Il doit cette progression à Santa Luz, au Brésil, mine entrée en production au 3e trimestre de 2022, à la réouverture de RDM et d’Aurizona, au Brésil également, et à Los Filos, au Mexique. Mesquite, en Californie, a vu sa production reculer, comme prévu. Equinox a perçu en moyenne 1.962 dollars par once troy d’or vendue, contre 1.856 dollars au 2e trimestre de 2022 et 1.895 dollars au 1er trimestre de 2023. Son chiffre d’affaires (CA) a dès lors augmenté en glissement annuel: de 20,9%, à 271,6 millions de dollars, au 2e trimestre et de 12,9%, à 505,7 millions de dollars, au 1er semestre. A 1.502 dollars, le coût de production moyen a évolué favorablement en un trimestre (niveau élevé de 1.658 dollars au 1er trimestre) comme en un an (1.657 dollars au 2e trimestre de 2022). Le flux de trésorerie d’exploitation récurrent (hors éléments exceptionnels) ou Rebitda a grimpé de 24 millions de dollars au 2e trimestre de 2022 à 70,9 millions de dollars un an plus tard et a atteint 127,9 millions de dollars au 1er semestre. Pour l’exercice, la direction pronostique toujours une production de 555.000-625.000 onces troy d’or, à un coût moyen compris entre 1.575 et 1.695 dollars par once. L’an dernier, la production avait déçu, à 532.319 onces troy d’or, au coût moyen de 1.622 dollars par once.

Le projet Greenstone, au Canada, est crucial pour la future croissance d’Equinox. Le budget ne devra pas être dépassé (1,23 milliard de dollars, dont 60% à charge d’Equinox) et le site devra être opérationnel au 1er semestre de 2024. Greenstone livrera à Equinox 200.000 à 240.000 onces d’or par an les 14 premières années. Comme la production d’une once troy n’y coûtera en moyenne que 860 dollars, le coût moyen au niveau du groupe baissera. Les trois autres projets qui assureront sa croissance organique avancent bien également. Il s’agit de la 2e phase de production à Castle Mountain, aux Etats-Unis (contribution annuelle de 180.000 onces troy d’or), de la nouvelle usine de traitement et de l’expansion souterraine de Los Filos (125.000 onces troy d’or), et de l’expansion souterraine d’Aurizona (+30.000 onces troy). Ils porteront la production annuelle d’Equinox au-delà du seuil magique de 1 million d’onces troy d’or d’ici quelques années.

Le groupe a pris des mesures ces derniers mois afin de disposer de suffisamment de fonds pour achever la construction de Greenstone sans avoir à émettre de nouvelles actions à des cours faibles. Il a convaincu une grande part du marché.

L’actionnaire principal (8,2%), Ross Beaty, a récemment réaffirmé qu’Equinox commencerait à verser un dividende dès que possible. Il faudra pour cela, compte tenu de la dette nette du groupe, de 660 millions de dollars au 30 juin, que la production à Greenstone ne rencontre aucun problème durant plusieurs trimestres, au minimum.

Conclusion

L’action a cédé du terrain récemment, mais son prix est toujours de 40% supérieur à celui de fin 2022. Cela dit, elle a, compte tenu des coûts de production élevés du groupe, un effet de levier supérieur à la moyenne sur les fluctuations du prix de l’or, et est deux à trois fois moins chère que ses concurrentes. Elle s’appréciera plus facilement si Greenstone entre en production conformément au calendrier.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 4,61 dollars

Ticker: EQX US

Code ISIN: CA29446Y3041

Marché: NYSE

Capit. boursière: 1,44 milliard USD

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +17%

Perf. cours depuis le 01/01: +40%

Rendement du dividende: –