Amazon, ou la promesse de bénéfices éternels

Pour que l’action redevienne abordable, il faudrait que le bénéfice augmente considérablement. Or rien ne nous permet de dire si et quand cela se produira.

Telle une carotte tendue à un âne pour le motiver à avancer, Amazon séduit les investisseurs. Depuis des décennies. L’entreprise est parvenue à les faire regarder au-delà des résultats: le long terme prime.

Amazon a été déficitaire en 2022, ce qui n’avait plus été le cas depuis de nombreuses années. Elle a toutefois annoncé un bénéfice de 0,31 dollar par action (BPA) au premier trimestre de 2023. Il n’a rien d’impressionnant, mais au moins, on ne parle plus de déficit. Pour le trimestre en cours, le BPA prévisionnel est plus faible encore, à 0,23 dollar. Cependant, la progression de 9,4% du chiffre d’affaires a donné de l’éclat à la carotte. La croissance sur le trimestre en cours sera d’environ 7%. Et n’oublions pas qu’elle est généralement la plus élevée au quatrième trimestre. Le BPA pour 2023 devrait donc pouvoir atteindre 1,25 dollar par action (prévision antérieure: 1,15 dollar) et pour 2024, revenir à 2 dollars par action.

La carotte n’est pas une illusion. Les services cloud AWS d’Amazon sont rentables, en croissance depuis des années et ont de beaux jours devant eux. Andy Jassy, le CEO de l’entreprise, assure qu’on n’a pas fini de voir les infrastructures IT migrer. Nombreuses sont celles qui n’ont pas encore basculé vers le cloud. Amazon propose par ailleurs toute une gamme de services d’intelligence artificielle via AWS.

L’entreprise n’a jamais lésiné sur les investissements, mais pour accroître encore ses bénéfices, il suffirait selon nous qu’elle adopte une politique plus prudente en la matière. Il lui reste donc des pistes à explorer.

Conclusion

Le potentiel de croissance d’Amazon est déjà intégré dans la valorisation de l’action. Pour que cette dernière soit bien plus abordable, il faudrait que le bénéfice par action se rapproche de quatre dollars. Impossible pour l’heure de dire si et quand cela se produira. Par conséquent, nous ne pouvons pas émettre un conseil plus favorable que “conserver”.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 112,18 dollars

Ticker: AMZN US

Code ISIN: US6516391066

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 1.151 milliards USD

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: 90

Perf. cours sur 12 mois: +5%

Rendement du dividende: –