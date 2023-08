Amazon: des résultats en demi-teinte

Le chiffre d’affaires et la rentabilité du groupe ont progressé au deuxième trimestre, mais l’on observe un ralentissement au sein d’AWS.

Amazon est avant tout un détaillant: ses activités de vente au détail (commerce électronique, vente de produits de tiers, boutiques physiques et services d’abonnement) assurent 83% de son chiffre d’affaires (CA), dont la majeure partie provient d’Amérique du Nord (61%) et le reste, de l’étranger (22%). La seule division cloud, Amazon Web Services (AWS), apporte les 17% restants du CA. C’est cependant cette dernière activité qui est la plus rentable, puisqu’elle fournit jusqu’à 7% du bénéfice d’exploitation du groupe. Dans la division Retail, les marges sont généralement très faibles, quand elles ne sont pas négatives.

Le CA du groupe s’est accru de 11%, à 134,4 milliards de dollars, au deuxième trimestre. La rentabilité a progressé, pour le cinquième trimestre consécutif; la stratégie de réduction des coûts est efficace. La division Retail a dégagé un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars et affiche une marge de 3,9% (-0,8% un an plus tôt). Mais ce sont les résultats d’AWS que les investisseurs attendaient avec impatience. Et ils déçoivent. Le CA de la division a augmenté de 12%, à 22,1 milliards de dollars. Or les plateformes cloud de Microsoft (Azure) et d’Alphabet (Google Cloud) ont vu le leur grimper de respectivement 26% et 28%, au cours du trimestre. Cela dit, AWS avait connu une croissance exceptionnelle (33%) l’an passé. Et si, à 24,2%, sa marge d’exploitation est beaucoup plus élevée que celle de Retail, elle baisse néanmoins depuis plusieurs trimestres.

Amazon détient toujours une participation de quelque 17% dans le fabricant de gros véhicules électriques Rivian Automotive. Comme il est coté en Bourse, la valeur de cette participation fluctue, ce qui influe sur le bénéfice net d’Amazon. Celui-ci s’est élevé à 6,8 milliards de dollars au deuxième trimestre (un an plus tôt: perte de 2 milliards de dollars).

Conclusion

L’action vaut presque autant qu’il y a 12 mois, après une progression de plus de 60% depuis janvier. Le marché table sur une croissance du CA de 10% pour cet exercice et le suivant, et sur un bénéfice de 2,60 dollars par action en 2024. L’action se négocie donc à plus de 50 fois ce dernier bénéfice prévisionnel. C’est bien trop, selon nous.

Conseil: vendre

Risque: moyen

Rating: 3B

Cours: 138,56 dollars

Ticker: AMZN US

Code ISIN: US6516391066

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 1.422 milliards USD

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: 96

Perf. cours sur 12 mois: -2%

Rendement du dividende: –