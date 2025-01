Allianz, un assureur défensif

Les ambitions d’Allianz demeurent peu élevées. Mais cet assureur mène une politique prudente et prévisible. L’action mérite d’être conservée.

La Journée des investisseurs organisée par l’assureur fin 2024 a été à l’image de la précédente, en 2021. Lors du rendez-vous triennal précédent, en effet, les objectifs financiers n’avaient déjà guère été modifiés : la croissance attendue de 5 % par action des bénéfices et des dividendes avait à peine été relevée, tout comme le rendement des capitaux propres, alors fixé à 13 %. Ces objectifs ont, dans l’intervalle, largement été atteints, mais une croissance plus rapide que celle d’un secteur de l’assurance parvenu à maturité semble exclue pour le groupe allemand. Les investisseurs attendaient donc surtout un point sur le rendement des fonds propres et sur une éventuelle scission de l’activité de gestion d’actifs.

Sur les trois premiers trimestres de l’exercice 2024, le rendement des fonds propres d’Allianz a atteint 17,5 % (16,1 % en 2023). L’assureur devance donc nettement la moyenne du secteur en Europe (11 %) ainsi que son propre objectif. Un relèvement de ce dernier à 14 %, voire plus, serait vu comme un signe de confiance. Il s’agirait d’un pourcentage réaliste, même en cas de vaches maigres et si une partie du capital excédentaire était reversée aux investisseurs par le biais de rachats d’actions ou d’une distribution de capital.

Conclusion

Sur la base d’un dividende attendu de 14,50 euros par action en 2024, le rendement du dividende escompté est de 4,8 %. Il paraît un peu maigre à l’aune du secteur : les autres assureurs européens affichent plus de 6 %. Toutefois, avec sa politique prudente et prévisible ainsi que sa grande envergure, Allianz se distingue aussi par son caractère plus défensif. Nous recommandons par conséquent toujours de conserver le titre.

Conseil : conserver/attendre

Risque : faible

Rating : 2A

Cours : 294,4 euros

Ticker : ALV GY

Code ISIN : NL0015002AH0

Marché : Amsterdam

Capit. boursière : 113,7 milliards EUR

C/B 2024 : 12

C/B attendu 2025 : 11,5

Perf. cours sur 12 mois : +28 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -1 %

Rendement du dividende : 4,8 %