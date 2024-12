Albemarle Corporation, favorite pour 2025

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente à compter de ce 9 décembre, à raison d’une ou deux par jour, ses 10 actions favorites pour l’année prochaine.

Ce fabricant de produits chimiques spécialisés se concentre tout particulièrement sur le développement et la production de matériaux de haute performance. Premier fournisseur mondial de lithium, il jouit d’une position éminente, que vient renforcer la demande croissante de batteries pour véhicules électriques. Albemarle est une entreprise stable, qui progresse quels que soient les cycles économiques – d’où l’augmentation systématique de son dividende au cours des 29 dernières années. En raison d’une hausse vertigineuse, suivie d’une chute abyssale, des prix du lithium, cette stabilité s’est plutôt démentie dernièrement ; mais le lithium est bel et bien crucial pour la transition énergétique.

Quel bilan tirer de 2024 ?

Les actionnaires n’ont pas eu l’occasion de se réjouir, ces deux dernières années. Après avoir culminé à 325 dollars en 2022, l’action est récemment brièvement passée sous 75 dollars, faisant perdre au groupe 75 % de sa capitalisation boursière. Le titre s’est en réalité contenté de suivre l’évolution du prix du lithium, qui, après avoir grimpé en flèche en 2021 et en 2022, a perdu 80 % de sa valeur il y a peu. Alors qu’au premier semestre de 2023, Albemarle percevait 25 dollars en moyenne par kilo de lithium vendu, le chiffre n’est aujourd’hui plus que de 10 dollars, au mieux. Il faut dire que sur les marchés des matières premières, les phases, qu’elles soient ascendantes ou descendantes, sont toujours plus marquées qu’ailleurs : quand la demande s’intensifie, la frénésie d’achat des investisseurs provoque des pénuries qui font d’autant plus s’emballer les prix, l’inverse se vérifiant également. En l’état actuel des choses, les analystes estiment qu’Albemarle achèvera l’exercice en (léger) recul.

Qu’attendre de 2025 ?

Le groupe pense voir son chiffre d’affaires augmenter de 20-30 % par an au cours des cinq prochaines années. Rappelons que le lithium est essentiel à l’écologisation des transports – sa légèreté et son potentiel énergétique font de lui un composant indispensable des batteries pour véhicules électriques, mais pas seulement. La plupart des études misent sur une multiplication par quatre de la demande de lithium, en particulier pour les batteries de véhicules, d’ici à 2030. Tout porte dès lors à croire qu’une normalisation de l’offre fera remonter les prix en 2025, 2026 au plus tard. Du reste, le caractère excessif de la chute des cours des producteurs se reflète dans l’offre émise par le géant des matières premières Rio Tinto sur le canadien Arcadium Lithium.

Pourquoi est-ce un favori ?

Ce n’est selon nous qu’une question de temps avant que le cours du lithium ne remonte. Albemarle a en outre clos 2022 et 2023 sur un bénéfice de 22 dollars par action environ : il faut donc réellement croire que ce chiffre ne sera pas reproductible au cours des cinq années qui viennent pour tabler sur un cours inférieur à 100 dollars, y compris si la valeur comptable tourne autour de 80 dollars par action. En admettant qu’Albemarle ne réalise que la moitié de ce bénéfice d’ici à 2029-2030 et que son ratio cours/bénéfice (C/B) soit le plus faible des 10 dernières années, le cours resterait néanmoins compris entre 140 et 145 dollars. Si nous tenons compte du ratio C/B moyen de la décennie écoulée (17), nous obtenons, quelque part entre aujourd’hui et la fin de 2029, un cours de 185-190 dollars. Le titre est donc loin de refléter la réalité.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 107,98 dollars

Ticker : ALB US

Code ISIN : US0126531013

Marché : NYSE

Capit. boursière : 12,69 milliards USD

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : -11 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -25 %

Rendement du dividende : 1,5 %