AkzoNobel : un douloureux surplace

AkzoNobel aura besoin de plus de temps que prévu pour réduire sa dette. Sa réorganisation devrait néanmoins lui permettre d’économiser jusqu’à 150 millions à compter de 2025.

La situation financière d’AkzoNobel devrait se redresser en 2025, après avoir stagné en 2024. Le chiffre d’affaires (CA) et l’Ebitda sont en effet similaires à ceux de 2023. Et si le cours de l’action a cédé 26 % sur la période jusqu’à décembre, c’est entre autres parce que les investisseurs avaient misé sur une reprise des CA et bénéfices. Le fait que la société n’ait pas convergé vers l’objectif à moyen terme d’amélioration de la marge d’Ebitda ajustée à plus de 16 % (2023 : 13,4 %), ni vers une dette plus saine, a contribué également à la correction. En conséquence, l’agence S&P a averti qu’elle pourrait abaisser sa note d’un cran, à celle d’obligation de pacotille. Ce n’est cependant pas le scénario le plus probable.

Le cru boursier 2025 devrait être meilleur. La dette nette n’a guère diminué en 2024, l’entreprise mettant 100 à 130 millions d’euros de côté pour une réorganisation (suppression de 2.000 emplois), qui devrait lui permettre d’économiser 120 à 150 millions d’euros à partir de 2025, auxquels s’ajouteront 70 millions d’euros grâce à l’amélioration de l’efficacité mise en œuvre en 2024. L’entreprise pourrait aussi profiter du déstockage chez ses clients et d’une légère reprise du marché, en 2025. Compte tenu des réductions des coûts, une croissance du CA de 3 à 4 % pourrait se traduire par une hausse de l’Ebitda d’environ 10 %.

Conclusion

Le CEO, Grégoire Poux-Guillaume, a prouvé en 2024 qu’il savait surfer sur les attentes des analystes. Le fait que plusieurs banques d’investissement aient relevé leurs prévisions bénéficiaires pour le 4e trimestre est un bon signe. La perspective qu’AkzoNobel réduise sa dette en 2025, conjuguée à un rendement du dividende en hausse constante de 3,5 % et à une valorisation raisonnable (C/B 2025 de 15), nous incitent à relever notre conseil.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 55,64 euros

Ticker : AKZA NA

Code ISIN : NL0013267909

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 9,53 milliards EUR

C/B attendu 2024 : 16

C/B attendu 2025 : 15

Perf. cours sur 12 mois : -23 %

Rendement du dividende : 3,5 %