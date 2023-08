Ahold Delhaize sur la bonne voie

Comme prévu, les coûts élevés de l’énergie et les grèves pèsent sur les marges bénéficiaires de la chaîne de supermarchés. Mais, le pic d’inflation étant passé et les grèves terminées, sa rentabilité pourrait repartir à la hausse l’année prochaine.

Ahold Delhaize a enregistré un chiffre d’affaires (CA) de 22,1 milliards d’euros au deuxième trimestre, en hausse de 2,9% par rapport à l’année précédente, ce qui est conforme au consensus. La croissance organique (hors ventes d’essence) s’est élevée à 4,6%. Le résultat d’exploitation (Ebit) a chuté de 19,1%, à 724 millions d’euros; ajusté des éléments non récurrents, il a augmenté de 2,8%, à 904 millions d’euros, dépassant le consensus (859 millions). La marge d’Ebit est restée stable, à 4,1%. Si l’Europe a fait mieux que prévu, les Etats-Unis ont légèrement déçu. L’Ebit sous-jacent s’est en effet accru de 0,5% à cours de change constants, à 623 millions d’euros, outre-Atlantique alors que les analystes tablaient sur 637 millions d’euros. La marge y est passée de 4,7 à 4,6%. En Europe, l’Ebit a progressé de 0,7%, à 267 millions d’euros, et la marge d’Ebit a baissé de 3,4 à 3,2 %. Sans les grèves en Belgique et les coûts élevés de l’énergie, la rentabilité sur le Vieux Continent se serait améliorée.

Ahold Delhaize continue de tabler pour l’exercice sur un bénéfice par action stable et une marge d’Ebit sous-jacente d’au moins 4%. L’année dernière, la marge s’est établie à 4,3%. Grâce à une bonne surprise sur le plan fiscal, le flux de trésorerie disponible s’élèvera à 2 à 2,2 milliards d’euros (estimation précédente: quelque 2 milliards). Les rachats d’actions se poursuivent. Le dividende sera probablement porté à 1,10 euro par action.

Conclusion

Le marché n’a pas apprécié ces chiffres: le cours de l’action s’est replié de plus de 3%. Alors que les marges des supermarchés aux Etats-Unis (72% de l’Ebit) sont relativement élevées et semblent avoir plafonné, celles des magasins en Europe sont susceptibles de progresser l’an prochain. Les marges devraient rester stables et le CA progresser, au cours des années qui viennent. Compte tenu d’un ratio cours/bénéfice de 12 seulement et d’un rendement du dividende de 3,5%, notre conseil reste neutre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 30,26 euros

Ticker: AD NA

Code ISIN: NL0011794037

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 29,40 milliards EUR

C/B 2022: 12

C/B attendu 2023: 12

Perf. cours sur 12 mois: +8%

Perf. cours depuis le 01/01: +12%

Rendement du dividende: 3,5%